В Києві налічують від 5 до 30 тисяч безхатьків: де їх можуть обігріти і допомогти пережити зиму

В Києві налічують від 5 до 30 тисяч безхатьків: де їх можуть обігріти і допомогти пережити зиму

Вони роками, а то й десятиліттями живуть просто неба.

Пережити зиму - це справжнє випробування для безхатьків. Особливо, якщо на вулиці мороз, навіть невеликий, а переночувати ніде.

Про це в сюжеті ТСН.16.45.

В більшості з цих людей дуже схожі історії. «Вийшов із місць позбавлення і став нікому не потрібним», - каже один із безхатьків.

«У мене із сім'єю не склалось, з братами. Мені довелося поїхати з дому», - каже ще одна із жінок, що живе на вулиці.

Вони роками, а то й десятиліттями живуть просто неба. Навіть невеликий мінус уночі - для безхатьків справжнє випробування. Не рідко, від того, де заночуєш, залежить - чи прокинешся.

Саме біля вокзалу, де найчастіше мешкають безхатьки, облаштували один з найбільших міських пунктів обігріву. Загалом по місту таких - 44, з них 11 працюють цілодобово.

«Ночувати можна, але якщо людина адекватна, не буянить, ніхто слова зайвого не скаже. Людина 70-80 є», - кажуть у пункті обігріву.

Тут пригощають гарячим чаєм та печивом. А ще - є медик, який обробить і перев’яже рани.

Ще одна нагальна потреба під час холодів - теплі речі. Додатковий светр чи шкарпетки безхатьки можуть отримати у відділеннях «Червоного хреста». Загалом цей пункт відвідують зо півсотні безхатьків. Цікаво, що деякі з них - мають власне житло.

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«Вони переїхали з якоїсь області, тому що вони просто не хочуть працювати на землі. Я кажу, а чого ви додому не повертаєтесь, у вас є прописка. - “А ви знаєте як важко працювати на землі?” , - розповідає працівниця пункту.

В Києві налічують від 5 до 30 тисяч безхатьків. І навіть попри морозну погоду - лише мізерний відсоток відвідує соціальні чи волонтерські пункти. «Ми маємо дуже багато прикладів, коли їм краще бути в підземному переході, ніж приїжджати сюди на пункти обігріву. То їхня життєва позиція така», - пояснюють працівники.

Та все ж ні на вулиці, ні в теплих кімнатах обігріву не знайшлося жодної людини, яка б скаржилась на долю. Скоріше - навпаки.

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