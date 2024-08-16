В Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднімається над Троєщиною (фото)

Рятувальники гасять полум’я в багатоквартирному будинку.
В Києві спалахнула масштабна пожежа. Зайнялися балкони житлового будинку на Троєщині. У соціальних мережах публікують фото з чорним димом над багатоповерхівками.
Зайнялися квартири на трьох поверхах в багатоповерхівці по вулиці Олександри Екстер, 16 (колишня вулиці Марини Цвєтаєвої).
Очевидці кажуть, що полум’я швидко перекинулося з одного балкону на інший.
"Рятувальники гасять вогонь. Площа займання становить 20 квадратних метрів. Полум’я на 8-10 поверхах житлового будинку", — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.
Рятувальники вже розпочали гасіння. Кажуть, що поки інформація про постраждалих відсутня, але на місці НП чергують медики. Скоріш за все, пожежа розпочалася з балконів, фахівці мають встановити, яке навантаження було на балконах і чи були вони захаращені.
Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
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