В Києві спалахнула масштабна пожежа: в небо піднявся чорний дим (фото)

Столичні пожежні вже виїхали на ліквідацію займання.

В Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі столиці.

Очевидці повідомляють про великий стовп диму, який піднімається в небо біля ЖК "Комфорт Таун", його видно за декілька кілометрів.

В ДСНС Києва нам повідомили, що полум’я спалахнуло на вулиці Фанерній, 1-А у Дніпровському районі столиці.

"Відомо, що загорілося сміття поруч із гаражем. Пожежні підрозділи вже виїхали на ліквідацію вогню. Поки невідома площа загорання. Але багато чорного диму може бути від звичайної шини, яка випадково загорілася зі сміттям", - розповіли сайту ТСН.ua у ДСНС Києва.

В Києві видно чорний дим / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, на Київщині померло двомісячне немовля, бо мати його не лікувала.

Також під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини.

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