Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Києві спалахнула масштабна пожежа: в небо піднявся чорний дим (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1817
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Києві спалахнула масштабна пожежа: в небо піднявся чорний дим (фото)

В Києві видно чорний дим / Фото: Фото з соціальних мереж

Столичні пожежні вже виїхали на ліквідацію займання.

В Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі столиці.

Очевидці повідомляють про великий стовп диму, який піднімається в небо біля ЖК "Комфорт Таун", його видно за декілька кілометрів.

В ДСНС Києва нам повідомили, що полум’я спалахнуло на вулиці Фанерній, 1-А у Дніпровському районі столиці.

"Відомо, що загорілося сміття поруч із гаражем. Пожежні підрозділи вже виїхали на ліквідацію вогню. Поки невідома площа загорання. Але багато чорного диму може бути від звичайної шини, яка випадково загорілася зі сміттям", - розповіли сайту ТСН.ua у ДСНС Києва.

В Києві видно чорний дим / © із соцмереж
В Києві видно чорний дим / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, на Київщині померло двомісячне немовля, бо мати його не лікувала.

Також під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини.

Читайте також:

До Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту: що відбувається на місці

До Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту: що відбувається на місці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1817
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація