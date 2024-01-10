В Києві сталася масштабна пожежа на лівому березі: що палає

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму піднімається над столичними Березняками.

За попередньою інформацією спалахнула автомийка на Березняках. Полум’я охопило одноповерхову споруду.

"Виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Зараз на місці працюють підрозділи рятувальників, вони ліквідовують загорання", - розповіли сайту ТСН.ua в столичній ДСНС.

Поки інформація про постраждали відсутня. Триває гасіння вогню.

Нагадаємо, у Києві чоловік за $8500 обіцяв вирішити питання щодо непридатності до несення військової служби чоловіками призовного віку. Поліцейські столичного Печерську повідомили йому про підозру.

Також у Києві орендар продав квартиру жительки Маріуполя, поки та була за кордоном.

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