В Києві у "вікні життя" залишили другу дитину за жовтень: що написали в записці про хлопчика

Це вже третя дитина, залишена у "віконці" від початку року.

В Києві знову виявили немовля у "віконці життя" при Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини на проспекті Володимира Івасюка. Це вже другий малюк, якого залишили у віконці в жовтні цього року.

В якому стані дитина та якою буде її подальша доля, дізнавався сайт ТСН.ua.

Третій у "віконці життя" від початку року

Медики розповідають, що це вже друга залишена дитина за менш ніж два тижні жовтня і третя від початку 2023 року.

Історію хлопчика, якого медики назвали Назаром, ми розповідали нещодавно, після цього до "віконця життя" поклали ще одного малюка.

"Це сталося 24 жовтня, о 21:30 у нас спрацювала тривожна кнопка. Коли наші співробітники прийшли до "віконця життя", то знайшли там хлопчика. Візуально він був у задовільному стані. Дитину обстежили, зігріли, нагодували. Малюк був одягнений у новий і чистий одяг. Він був закутаний у пелюшки та ковдри, схожі на ті, які видаються разом із пакунком малюка в пологових будинках", – розповіла сайту ТСН.ua Олена Тетеріна, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених у Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини.

Олена Тетеріна з немовлям

Записка російською мовою

Разом із хлопчиком була додана записка, на якій російською мовою написали дату народження дитини – 18.10.2023.

"Ймовірно – це реальна дата, тому що хлопчик і має вигляд, як на 5-6 днів від народження. Також у записці була додана фраза, що дитина вакцинована під час виписування. Тому дуже ймовірно, що хлопчик був народжений в іншому пологовому будинку і принесений нам у "вікно життя" приблизно на п’яту чи шосту добу життя. Зараз хлопчик перебуває у нас, він у задовільному стані, дитину обстежили. Вже підготували документи, які необхідні для передавання його до Служби у справах дітей. Тому зараз чекаємо на візит представників служби і будемо його переводити до будинку дитини", – розповідає Олена Тетеріна.

Немовля, яке залишили у "вікні життя"

Тимчасово назвали Максимком

Люди, які залишили дитину, не вказали ім’я хлопчика. Медичні сестри, які опікуються малюком, називають його Максимом. А представники служби дадуть йому офіційне ім’я, яке буде вказане в документах дитини.

Немовля, яке залишили у "вікні життя"

"Максимком його назвали медичні сестри за власними відчуттями, напевне, комусь він видався схожим на Максима. До цього у нас були підкинуті малюки, яких сестри називали Миколайчиком і Назарчиком. Останнього поклали до "віконця життя" менш ніж два тижні тому. Ми їх усіх пам’ятаємо, адже кожному віддаємо частинку душі, годуючи та обігріваючи їх", – кажуть медики.

Немовля, яке залишили у "вікні життя"

Дев’ять дітей за дев’ять років

За дев’ять років існування "віконця життя" – це вже дев’ята залишена дитина в Києві. Цікаво, що перші три роки дітей до віконця не приносили взагалі. Лише шість років тому почали залишати дітей.

Немовля, яке залишили у "вікні життя"

Все це відбувається на умовах повної анонімності. Біля вікна немає камер відеоспостереження. Жінка може принести дитину, подзвонити у дзвінок і піти. За дитиною одразу вийдуть медичні працівники.

Таких жінок не переслідують, крім того, мати протягом двох місяців має право забрати дитину, якщо передумає. Це час, упродовж якого дитину не мають віддавати на всиновлення. Довести своє материнство можна через ДНК-тест. Але у столиці жодного такого випадку не було.

Немовля, яке залишили у "вікні життя"

Нагадаємо, раніше в Києві у "вікні життя" залишили 10-денне немовля, поряд була записка.

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