В Києві вибухнув газ та розпочалася пожежа: що відомо

На Русанівських садах (вулиця 30-та Садова,12) в Києві сталася масштабна пожежа, яка розпочалась після вибуху. На місці вже працюють столичні рятувальники, які гасять приватний будинок.

"Попередньо відомо, що чоловік замінював газовий балон в будинку. Стався вибух. Скоріш за все, вибухнула гозо-повітряна суміш з подальшим горінням. На місці працюють рятувальники, площа пожежі понад 150 квадратних метрів",- розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Скоріш за все, чоловік загину від вибуху. За словами дружини, її чоловік замінював балон на кухні, коли пролунав вибух. Вона встигла вибігти на вулицю. Ліквідація пожежі ще триває і рятувальникам поки не вдалося потрапити в середину будинку.

Нагадаємо, у квартирі в Голосіївському районі Києва вилучили немовля з неблагополучної родини. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, жила серед сміття, недопалків, тарганів, за відсутністю комунікацій.

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