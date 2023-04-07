В Києві вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора-українця: це не всі хороші новини

До того ж, в реєстрі відзвітували, що потенційні донори з української бази внесені тепер і до світової, тож зможуть рятувати життя не лише українцям.

Першу трансплантацію кісткового мозку, донора для якої знайшли в українському реєстрі, провели у столичному Охматдиті.

18-річному Олегу влітку діагностували апластичну анемію. Потрібна була пересадка кісткового мозку, але ніхто з родичів не підійшов як донор. Тож почалися пошуки серед неродинних донорів, яке було здивування, що ідентичного “близнюка” за показниками хлопцю знайшли серед співвітчизників, у українському реєстрі потенційних донорів кісткового мозку. Кількість зареєстрованих осіб в ній не перевищує 10 тисяч, тож шанси були мінімальними.

Хоча пересаджували кістковий мозок від неродинних донорів в Україні вже 64 рази, утім знаходили їх саме через світові реєстри. Цього разу стався перший збіг донора та пацієнта всереедині країни, про це ТСН розповідала тиждень тому.

Рятівними клітинами для Олега поділився киянин - спершу провели забір, це було схоже на донорство крові через спеціальний апарат.

Вже наступного дня їх ввели Олегу, за процедурою схожою на звичайну крапельницю. Наразі йде процес приживлення клітин.

Медики кажуть, щобільше потенційних донорів зголосяться увійти до українського реєстру, то більше шансів для наших пацієнтів отримати допомогу. Адже для українців найбільше підходять саме українці.

До того ж, співзасновник реєстру Роман Куць днями поділився важливою інформацією. Тепер українські потенційні донори зможуть рятувати життя не лише українцям, але і громадянам з різних країн світу, адже українську базу додали до світової. «Це насправді сталося не за один день. Ми створили перший недержавний реєстр в Україні, пройшли навчання за міжнародними стандартами, отримали доступ до світової бази, щоб знаходити там донорів для українських пацієнтів. І останнім найважчим кроком було отримати дозвіл на інтеграцію нашої бази у світову, показати, що ми можемо фахово це забезпечити. Позаду багато роботи над стандартами, логістикою та кваліфікацією нашого реєстру і центру колекції в Україні», — розповідає він.

Нагадаємо, що першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні провели 1 квітня 2020 року. Пацієнтом був хлопчик Назар, який мав важку недугу, що загрожувала його життю. Попри складності через карантинні обмеження, донорські клітини із Німеччини вдалося отримати вчасно і ввести їх малюкові. Зараз дитина вже відзначила свій третій день народження.

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