В Києві засилля змій на вулицях: до чого тут шлюбний період і що робити при зустрічі

У Київському зоопарку розповіли, чому вужі повзають по вулицях та яка від них користь.

В Києві – засилля змій на вулицях міста. Про це повідомляють мешканці столиці, які зустрічають плазунів в парках та на тротуарах поруч з будинками.

Відповідними відео кияни діляться у соціальних мережах, та додають, що від таких "зустрічей" можна отримати інфаркт.

У Київському зоопарку кажуть, що у місті дійсно активізувалися вужі. Їх не варто чіпати і займати, бо у плазунів зараз якраз шлюбний період. Вони полюбляють грітися на сонці, а також можуть ховатися у непримітних місцях.

"Саме зараз, весною, у вужів – шлюбний період, вони шукають пару. Тому людям краще їх не чіпати і просто оминути, якщо ви раптом помітили вужа у парку чи під час прогулянки десь у дворі. Вужі – безпечні плазуни, а ще дуже корисні, бо для міста вони своєрідні санітари – полюють на мишей та пацюків", - пояснили ТСН.ua у Київському зоопарку.

Нагадаємо, в Київському зоопарку запевнили, що плазуни не нападають першими, якщо почуваються у безпеці.

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