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В Києві змія заповзла до пральної машинки у квартирі: що відомо

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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В Києві змія заповзла до пральної машинки у квартирі: що відомо

Аби врятувати плазуна, довелось розбирати техніку.

У Києві виявили змію, яка залізла до пральної машинки в одній із квартир на проспекті Бажана. Мешканці викликали на допомогу представників Служби порятунку тварин.

Для того, щоб деблокувати змію, співробітникам служби порятунку довелось частково розбирати пральну машинку, але змію було порятовано. Зараз вона перебуває у безпечному місці.

Звідки змія пробралась серед зими до помешкання, поки залишається загадкою.

"У нас є людина, яка займається зміями. У нього є тераріуми. Зараз змія живе там, поки не знайдеться її господар", - пояснили ТСН.ua у Службі порятунку тварин.

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У Київському зоопарку кажуть, що це маїсова змія. Популярна в приватних колекціях любителів рептилій.

© Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

"Це маїсовий полоз. Судячи з фото, вона ще дуже молода - максимум півроку. Скоріше за все, полоз втік з квартири по сусідству і заповз в інше помешкання. Вони люблять теплі місця. Цей вибрав пральну машинку. Це звичайна змія, вона не ядовита. Харчується невеличкими гризунами. Таких змій часто тримають в домашніх умовах", - розповіли ТСН.ua у Київському зоопарку.

Нагадаємо, нещодавно в Києві помітили поні, яке заходить до станції столичного метрополітену. Це трапилося під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
3544
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