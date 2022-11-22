Стало відомо, кого шукають: у Києво-Печерську Лавру стягнуті сили поліції, Нацгвардії та СБУ

Стали відомі попередні подробиці про обшуки в Києво-Печерській Лаврі, які сьогодні проводять Нацполіція, Нацгвардія та СБУ.

Нагадаємо, зранку у вівторок правоохоронці заявили, що почали проводити в Лаврі контррозвідувальні заходи, керуючись п’ятьма критеріями:

недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Як розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, обшук є плановим та ніяк не пов’язаний з випадком, коли нещодавно в Лаврі співали проросійську пісню.

"Обшуки не пов’язані з піснею. Правоохоронці приїхали перевірити наявність людей, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп, перевірити наявність підозрілих осіб. Справа в тому, що в таких місцях можуть переховуватись люди з підробними документами. Також перевіряються приміщення на наявність можливих вибухових речовин. Робиться це для того, щоб віряни були в безпеці", - повідомив нам наш співрозмовник.

За даними нашого джерела, правоохоронці, які перебувають зараз в Лаврі, застосовують "пересіювання" осіб.

"Ворог вживає термін "фільтрація", у нас - "пересіювання". Іншими словами, йде пошук осіб, які, можливо, мають відношення до протиправних дій. Всі приміщення оглядаються спільно з працівниками та мешканцями Лаври", - кажуть правоохоронці.

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