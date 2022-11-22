Стало відомо, кого шукають: у Києво-Печерську Лавру стягнуті сили поліції, Нацгвардії та СБУ

У працівників Лаври правоохоронці перевіряють документи, а в приміщеннях шукають можливу вибухівку.
Стали відомі попередні подробиці про обшуки в Києво-Печерській Лаврі, які сьогодні проводять Нацполіція, Нацгвардія та СБУ.
Нагадаємо, зранку у вівторок правоохоронці заявили, що почали проводити в Лаврі контррозвідувальні заходи, керуючись п’ятьма критеріями:
- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Як розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, обшук є плановим та ніяк не пов’язаний з випадком, коли нещодавно в Лаврі співали проросійську пісню.
"Обшуки не пов’язані з піснею. Правоохоронці приїхали перевірити наявність людей, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп, перевірити наявність підозрілих осіб. Справа в тому, що в таких місцях можуть переховуватись люди з підробними документами. Також перевіряються приміщення на наявність можливих вибухових речовин. Робиться це для того, щоб віряни були в безпеці", - повідомив нам наш співрозмовник.
За даними нашого джерела, правоохоронці, які перебувають зараз в Лаврі, застосовують "пересіювання" осіб.
"Ворог вживає термін "фільтрація", у нас - "пересіювання". Іншими словами, йде пошук осіб, які, можливо, мають відношення до протиправних дій. Всі приміщення оглядаються спільно з працівниками та мешканцями Лаври", - кажуть правоохоронці.
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