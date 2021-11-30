В Київській області рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення

Дівчину довелося покинути просто посеред побачення
На Київщині рятувальник із оберемком троянд на пожежній машині освідчився своїй коханій.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Дмитро, так звати пожежника, тиждень обдумував як романтично зробити пропозицію дівчині. З нею він знайомий всього три місяці, однак за цей час зрозумів, що це його доля.
Сценарій освідчення придумав такий: дівчину покидає під час побачення, бо його терміново викликають по тривозі, а після повертається уже на пожежній машині та з величезним букетом троянд. І квіти, і каблучку - дівчина прийняла і гучно сказала "Так".
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