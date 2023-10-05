В кожній сім’ї загинуло по 2-3 людей – місцеві про удар РФ по селу Гроза на Харківщині

Так, один із місцевих розповів, що внаслідок російської атаки загинули його мама, брат і братова дружина.

Поки в селі Гроза під Куп'янськом на Харківщині, куди росіяни поцілили “Іскандером”, розбирали завали кафе, місцеві мешканці очікували на звісти про своїх рідних і знайомих, які опинились під руїнами.

Свідки розповіли ТСН, що деякі знайдені тіла понівечені, їх дістають по шматках.

Жителі Грози розповідають, що втратили одразу по декількох родичів і членів сімей.

"Почув вибухи, пішла хмара пилу. Я знав, що ексгумацію провели, сьогодні хоронили нашого хлопця з села. Знав, що брат з невісткою повинні піти на похорон. Відразу почав телефонувати брату – вже телефон не відповідав. Подзвонив племіннику, дозвонився, він каже, що мама, тато і бабуся під завалами.

Я приїхав, вже тут ДСНС працювало, поліція. Багато загиблих, яких з дитинства знав, ріс. Кум загинув, однокласник – четверо дітей залишилося, з дружиною загинув. Брат загинув, невістка загинула, мама загинула. Брата знайшли, невістку з мамою – ще ні.

Брата звали Володимир. Він працював в школі педагогом. Невістка – дома, мама – пенсіонер. Потім вже як почали виносити – сусідів впізнавав, брата знайшли. Всіх, хто тут лежить - я всіх знаю. В кожній сім’ї – по 2, по 3 людей загинуло. Можна сказати, наполовину знищили наше село", – розповідає місцевий житель Олександр.

Олександр втратив одразу трьох членів родини: маму, брата та братову дружину / Фото: ТСН.ua

Він уточнив, що зараз з його рідних, які були на місці ракетного удару, знайшли тільки брата.

"І то, що паспорт у нього був в кишені джинсів. А так дістали тільки нижню половину туловища, верхньої половини немає", – каже чоловік.

Пані Тетяна, яка втратила рідних, розповідає, що переїхала до Грози з прифронтового Куп'янська, рятуючись від постійних російських обстрілів. Вони жили у будинку зятя.

"Зятя знайшли, а дочку не знайшли. Ми на другій вулиці живемо. Онук прибіг і сказав, що тут завалило все вже, нема нічого, одні руїни. Вибух було чути, задрижала земля. Ми зрозуміли, що це вибух, але що таке горе. Дочку Свєта звати, 43 роки. А зятя звати Вова, йому через місяць 48 було б. Двоє діток залишилось. Внуку 23 роки, а внучці 15", – каже вона.

Російська ракета вбила дочку і зятя пані Тетяни. Сім'я виїхала з прифронтового Ку'янська.