В Краматорську на місці влучання ракети виявляють все нові тіла загиблих: кількість постійно оновлюються

Під заваленою плитою виявили ще двох людей.

Уже щонайменше 8 загиблих та понад 5 десятки поранених у Краматорську. Учора ввечері росіяни запустили по місту дві ракети. Одна поцілила у самісінький центр міста, у піцерію, в якій було повно людей. Стеля та стіни обвалилися і під завалами опинилися десятки людей. Рятувальники витягали їх цілу ніч, йдеться в ТСН.

Час від часу людей із місця влучання просили розійтися, або хоча б відійти подалі від місця вибуху – росіяни могли завдати повторного удару, але ніхто не йшов. Для багатьох там, під уламками найрідніші люди.

Серед загиблих троє дітей - 17-річна дівчина, яка працювала у піцерії, і дві сестрички-близнючки 14-ти років. Серед поранених, зокрема, 8-місячне немовля та троє іноземців.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Кран, який працює на місці, підняв одну із найбільших плит і під нею виявили тіла ще двох людей, кажуть правоохоронці. Але все ж сподіваються, що будуть виявлені і живі.

Серед загиблих троє дітей - 17-річна дівчина, яка працювала у піцерії, і дві сестрички-близнючки 14-ти років.

В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких повилітали вікна та двері.

В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди

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