В Криму палають окупанти, а Росію атакують безпілотники: що відомо про “пекельну” ніч

У Міноборони РФ лютують. Там заявили, що в ніч проти 15 травня Україна завдала масований ракетний удар по Криму і не тільки.

У Криму знову палають окупанти. В ніч проти 15 травня гучно було в Севастополі, а саме над ключовим для окупантів аеродромом Бельбек, де базуються десятки винищувачів. Над військовим об’єктом було зарево, а місцеві стверджують, що навіть чули звуки подальшої детонації. Вибухало також і в Росії — у Ростові, Бєлгороді, Курську та Брянську.

Чим били і куди саме поцілили в Криму і не тільки? Усі деталі розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Масований удар по Криму

У Міноборони РФ лютують. Там заявили, що в ніч проти 15 травня Україна завдала масований ракетний удар по Криму і не тільки. Під ударом опинилися ще й одразу кілька російських регіонів. Окупанти стверджують, що били одразу кількома видами зброї, в тому числі американськими та французькими ракетами різних типів, а також дронами.



“Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, французьких керованих авіабомб «Hammer», американських протирадіолокаційних ракет HARM, великокаліберних реактивних снарядів і безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

Черговими засобами ППО десять оперативно-тактичних ракет ATACMS було знищено над територією Кримського півострова, дві протирадіолокаційні ракети HARM, дві керовані авіабомби «Hammer», два реактивні снаряди РСЗВ «Вільха» і дев'ять БПЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ять БПЛА було знищено над Курською областю і три БПЛА перехоплено над територією Брянської області”, — заявили в Міноборони РФ.

Але тут важливі деталі. Близько 2-ї ночі гауляйтер Севастополя Развожаєв почав волати про гучну роботу ППО над містом. Він визнав, що ракетами атакують саме аеропорт Бельбек, проте не розповів про реальні наслідки цього удару. Доповів лише про падіння уламків. Але від правди не втечеш.

За лічені хвилини у Мережі вже були перші підтвердження наслідків удару, а саме фото зарева над Бельбеком. Щось не схоже на просте падіння уламків. До того ж місцеві чули ще й повторну детонацію, а це свідчить про те, що ракети влучили в ціль.



“Сьогодні вночі в районі аеродрому Бельбек під Севастополем було голосно, повідомляють наші підписники. Основні вибухи були о 01.55-01.56, також, імовірно, працювало росПВО. Після цього протягом 15 хвилин тривали тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві жителі бачили заграву.

Друга хвиля атаки тривала до 02.35. Вибухи було чути в Євпаторії та в Бахчисарайському районі. Росвлада Севастополя повідомила про «падіння уламків збитої ракети в приватному секторі на вулиці Федорівській». Постраждалих немає.

Водночас моніторингова група «Кримського вітру» на супутникових знімках відзначає три вогнища пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги і місць стоянок літаків”, — повідомив Телеграм-канал “Крымский ветер”.

Підтверджує, що на аеродромі вибухало і після удару також, кореспондент “Крим Реалії”: “Під час обох атак чули вибухи, характерні для «влучання в ціль»... Після другої хвилі атаки чули кілька вибухів, схожих на детонацію”.

Палало на аеродромі

За годину після відбою ракетної небезпеки Бельбек досі палав, повідомив проукраїнський Телеграм-канал “Крымский ветер”. Площа займання тільки збільшувалась, про що свідчать супутникові знімки.

“Через годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек вогнищ пожежі в районі стоянок літаків стало в рази більше, а самі пожежі — сильнішими, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Час зйомки 03.41. Усе збили, так?”, — повідомив Телеграм-канал.

Інший телеграм-канал “Голос Криму” додав цікаву деталь. На аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три Су-27УБ і п’ять Су-30М2, а також Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії. Дуже жирна ціль для ЗСУ.

Місцеві ж прокремлівські ЗМІ публікують фото ймовірно уламків від збитих ракет і нездетоновані суббоєприпаси, які впали неподалік Севастополя.

Прилетіло у Ростові

Було гучно і на самій Росії. За словами губернатора Ростовської області, до них вночі прилетіли два невідомі БПЛА і влучили по паливній базі окупантів.

“Сьогодні вранці внаслідок атаки 2-х БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало. Постраждалих немає”, — йдеться в заяві губернатора.

Також росіяни заявили про збиття БПЛА над Курщиною, Брянщиною та Бєлгородщиною. Даних про пошкодження або влучання поки що немає. Але атаки безпілотників на цьому не закінчилися. Схоже, принаймні один із них таки прорвався вглиб Росії. Близько 9 ранку росіяни були змушені зупинити роботу аеропортів в Казані та Нижньокамську, що в Татарстані. Пізніше там нібито збили БПЛА.

І ще один цікавий факт на додачу. Через складнощі з авіасполученням до Казані не змогла вчасно прибути офіційна делегація терористичного угрупування Талібан.

“За даними «Бази», літак із чиновниками Ісламського емірату Афганістану (наразі це практично ніким невизнана держава) мав вилетіти з Москви до Казані о 08.45, проте досі затримується через ранкову атаку безпілотника.

Делегація Талібану на чолі з виконувачем обов'язків міністра промисловості і торгівлі Афганістану Нуріддіном Азізі візьме участь у міжнародному економічному форумі «Росія - Ісламський світ: KazanForum».

«База» повідомляла, що раніше над Верхньоуслонським районом був збитий дрон. Міноборони заявило, що безпілотник був збитий сьогодні о 7.30. Протягом більш ніж півтори години небо над Казанню і Нижньокамськом було закрито через загрозу повітряної атаки”, — повідомив Телеграм-канал “Baza”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “БЛ…! ЧТО ЭТО ТАКОЕ!” У КРИМУ — ГУЧНІ ВИБУХИ І ДЕТОНАЦІЯ! Люди знімають відео!

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