В Криму прогриміли потужні вибухи, а Шойгу хоче переговорів: головні події за день

У Криму ранок дл окупантів знову почався не з кави – від самої ночі ЗСУ накривали позиції ворога на заході півострова.

У тимчасово окупованому Криму 30 жовтня знову лунала повітряна тривога і прогриміли потужні вибухи. І поки задоволені кримчани викладають відео з прольотом ракет і потугами російської ППО, голова Мінубивств Сергій Шойгу раптово захотів переговорів із Україною.

Детальніше в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

У Криму ранок знову почався не з кави – від самої ночі ЗСУ накривали окупантів на заході півострова. Загарбники волають – на них летять Storm Shadow та ATACMS. Є прильоти по "жирних" цілях. Гауляйтер Севатосполя Розважаєв, попри вибухи, просить не панікувати та не знімати роботу ППО. Та його ніхто не слухав.

На опублікованому у Мережі відео видно роботу російської ППО, скоріш за все комплексу с-400 десь на Заході півострова. Тож дякуємо кримчанам за демасковану позицію ворога, наші воїни знайдуть ракету і для цієї установки.

Те, що ранок в окупантів не видався легким, пишуть і військові телеграм-канали. Гучно було в севастопольській бухті, де за словами росіян, їх флот пускав дими. Окупанти реально напружились, бо за їхніми ж словами, ця атака – одна з наймасованіших за час повномасштабної війни. Стверджують, що ЗСУ таким чином нібито намагаються перевантажити сили ППО окупантів.

У мінубивства РФ звітують, що Крим нібито атакували 8 британських ракет Storm Shadow. Усі вони звичайно "збили", а у місцевих пабліках уже почали вихваляти роботу російської ППО. Але насправді радіти росіянам особливо нічому. Атакують Крим від ночі, тож вдалі влучання таки були.

Про ураження насправді важливої цілі прозвітували у Страткомі ЗСУ: "У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму".

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Про який саме стратегічний об’єкт ППО йдеться у ЗСУ не уточнюють. Утім змовчати не змогли самі російські телеграм-канали. Насправді прилетіло в Оленівку. Це невеличке село на самому заході Криму. Як пишуть журналісти проєкту "Крим Реалії", там в окупантів справді була база ППО. ЗСУ уже атакували її серпні 2023 року. Тоді у Буданова заявили, що ракетним ударом вдалося уразити російську передову систему ППО С-400 "Тріумф", орієнтовною вартістю $1,2 млрд. Цього ж разу про втрати кажуть самі росіяни.

"Ракетна атака була здійснена 30 жовтня в районі 3 години ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. 17 російських військовослужбовців поранено. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню", – зазначили у російському телеграм-каналі ASTRA.

На жаль, 30 жовтня Росія гатила по мирних українцях. Найбільше дісталося Одесі, де окупантам вдалося влучити у суднобудівний завод. За словами очільника Одеської ОВА, ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, а також пошкодила техніку підприємства.

Тим часом у мінубивств РФ щось почали мимрити про мир. За словами Шойгу, Росія готова до мирного співіснування з Заходом, але переговори треба вести по реалістичних началах. Це він так натякає, що Україна має відмовитись від окупованих територій. Не дочекається.

Ну а потім російський міністр за звичкою почав навалювати дурню та путінські мрії: казав про якийсь уявний багатополярний світ, справедливий світоустрій та нову архітектуру безпеки. Цікаво, що сказав це Шойгу на міжнародному форумі в Пекіні.

Можливо таким “миролюбним” чином, росіяни вирішили вислужитися перед старшим братом із китайського ЦК? Ну бо не гоже в гостях розповідати, як їм всюди маряться нацисти, правда ж? Особливо після подій у Дагестані та “полювання” на євреїв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

В Криму прогриміли потужні ВИБУХИ! Шойгу хоче ПЕРЕГОВОРІВ із Україною!