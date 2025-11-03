У Києві лякають маніяком із блакитним волоссям, який стягує з жінок взуття: що відомо

Мешканці Оболоні налякані появою чуток про маніяка — в поліції розповіли подробиці / © ТСН

Реклама

Протягом останніх днів мешканці київської Оболоні почали повідомляти у соцмережах про начебто появу на території району маніяка, який нападає з молотком на жінок та у якості трофею відбирає зокрема і взуття.

Деякі з користувачок опублікували навіть окремий пост у соцмережі та поставили питання про те, мовляв, що чутно про цього небезпечного нападника.

Мешканці Оболоні в даному випадку жваво прокоментували це. Згідно їхніх, офіційно не підтверджених даних, у районі вже нараховано 11 жертв, маніяк начебто озброєний молотком та у нього блакитне волосся.

Реклама

Один з дописів про начебто маніяка на київській Оболоні. Скріншот зі сторінки у соцмережі.

Одна з користувачок посилається на розповіді знайомої знайомих та стверджує, що маніяк начебто дійсно є, ще низка користувачів опублікували коментарі про те, що насправді йдеться не про чоловіка, а про психічно нездорову жінку із блакитним волоссям, у якої восени сталося загострення психічної хвороби. За твердженнями ще однієї користувачки, ця жінка начебто нападала зокрема на маму, яку вивезла на прогулянку немовля у візочку, після чого візочок був перевернутий.

Користувачі соцмереж вже дають поради та висувають різні версії. Скріншот зі сторінки у соцмережі

Про ще один випадок написала ще одна з користувачок, яка стверджує, що на неї тиждень тому на вулиці Архипенка, 5 напала жінка із блакитним волоссям та вчепилася нігтями в обличчя.

Проте окремі користувачі пишуть, що спокійно прогулюються вечорами по Оболоні і про маніяка чують вперше.

Своєю чергою, речниця поліції Києва Ганна Страшок в коментарі для ТСН.ua відповіла, що дописи киян у соцмережах про маніяка перевірялися, поліція за допомогою оперативників перевіряла також інформацію про напади на безпосередньо тих локаціях, про які пишуть користувачі, але станом на зараз це не знайшло жодного підтвердження.