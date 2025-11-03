ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
2 хв

У Києві лякають маніяком із блакитним волоссям, який стягує з жінок взуття: що відомо

Мешканці Оболоні у Києві повідомляють начебто про появу маніяка — в поліції після з’ясування обставин прокоментували ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Чутки про маніяка в Києві

Мешканці Оболоні налякані появою чуток про маніяка — в поліції розповіли подробиці / © ТСН

Протягом останніх днів мешканці київської Оболоні почали повідомляти у соцмережах про начебто появу на території району маніяка, який нападає з молотком на жінок та у якості трофею відбирає зокрема і взуття.

Деякі з користувачок опублікували навіть окремий пост у соцмережі та поставили питання про те, мовляв, що чутно про цього небезпечного нападника.

Мешканці Оболоні в даному випадку жваво прокоментували це. Згідно їхніх, офіційно не підтверджених даних, у районі вже нараховано 11 жертв, маніяк начебто озброєний молотком та у нього блакитне волосся.

Один з дописів про начебто маніяка на київській Оболоні. Скріншот зі сторінки у соцмережі.

Один з дописів про начебто маніяка на київській Оболоні. Скріншот зі сторінки у соцмережі.

Одна з користувачок посилається на розповіді знайомої знайомих та стверджує, що маніяк начебто дійсно є, ще низка користувачів опублікували коментарі про те, що насправді йдеться не про чоловіка, а про психічно нездорову жінку із блакитним волоссям, у якої восени сталося загострення психічної хвороби. За твердженнями ще однієї користувачки, ця жінка начебто нападала зокрема на маму, яку вивезла на прогулянку немовля у візочку, після чого візочок був перевернутий.

Користувачі соцмереж вже дають поради та висувають різні версії. Скріншот зі сторінки у соцмережі

Користувачі соцмереж вже дають поради та висувають різні версії. Скріншот зі сторінки у соцмережі

Про ще один випадок написала ще одна з користувачок, яка стверджує, що на неї тиждень тому на вулиці Архипенка, 5 напала жінка із блакитним волоссям та вчепилася нігтями в обличчя.

Проте окремі користувачі пишуть, що спокійно прогулюються вечорами по Оболоні і про маніяка чують вперше.

Своєю чергою, речниця поліції Києва Ганна Страшок в коментарі для ТСН.ua відповіла, що дописи киян у соцмережах про маніяка перевірялися, поліція за допомогою оперативників перевіряла також інформацію про напади на безпосередньо тих локаціях, про які пишуть користувачі, але станом на зараз це не знайшло жодного підтвердження.

Дата публікації
Кількість переглядів
371
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie