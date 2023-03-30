В Лаврі знову зібралися прихильники московської церкви: фото, відео

У четвер, 30 березня, у Києво-Печерській Лаврі зібралося близько 200 прихильників московської церкви в Україні. Територію монастирського комплексу напівоточена поліцією з автоматами.

Про це повідомив кореспондент ТСН.uа з Лаври.

За його словами, віряни були на території комплексу. Згодом пішли з нижньої Лаври до центральнго входу зустрічати комісію. Вона, за твердженнями вірян, має інспектувати Лавру та, можливо, виселяти ченців. Зранку з території Лаври виїжджали фури.

Фото: ТСН.ua

Втім, схоже, що люди налаштовані вороже до комісії. Зокрема, віряни перегородили живим щитом входи до храмів.

До слова, в Лаврі особисто присутній і начальник Печерського управління поліції Києва Андрій Дуброва.

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської Лаври

Виселення УПЦ МП з Лаври

УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення.

Напередодні віряни московської церкви зібралися на молитву. На території також було дуже багато священників та ченців. Вони з'їхалися зі всієї України.

Ближче до вечора сталася неординарна подія: частина братії монастиря вирішила перейти до Православної церкви України. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній прийняв ченців під свою опіку.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про розрив договору з УПЦ МП. Глава держави аголосив, що Україна робить ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності.

Скандальний митрополит Павло звернувся до президента і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Також він дорікнув Зеленському, що той нібито мав прийняти митрополита Онуфрія і членів синоду, коли вони без попередження прийшли під Офіс президента.

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