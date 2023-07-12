В лікарні, яку закрили за непотрібністю три роки тому, тепер бракує місць, аби вмістити всіх охочих

Лікарня, яку вберегли від закриття її ж працівники, отримала другий шанс і зараз процвітає.

На Буковині у невеликому містечку Вашківці ставлять на ноги бійців після ампутацій і відбувається це у медичному закладі, який три роки тому визнали безперспективним і закрили. Проте силами громади лікарня з нуля відновила роботу і тепер туди шикуються черги, йдеться в ТСН.

Через пів року після поранення 23-річний Сергій вже може вільно ходити на протезі. Військовий із Ніжина від 2019 року служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді. Коли почалась велика війна визволяв Харківщину, потім воював під Кремінною, де і підірвався на міні. “Мені ампутували ногу, сказали, що її нереально врятувати, бо це мінно-вибухова травма. Це був найбільший мій жах”, - каже боєць.

Він переніс кілька операцій, пересувався на милицях, звикав до протеза з рухомою стопою. 2 місяці наполегливої щоденної праці у лікарні реабілітації дали результати. “Тут мною дуже зайнялись, просто ідеально, я собою дуже задоволений. Мене поставили на ноги, привезли протез. Я вже відчуваю себе повною людиною”, - переконує Сергій.

Також читайте Після поранення в голову навіть не рухався: реабілітологи Вінниці допомогли бійцю знову бігати

У Вашківецькій лікарні реабілітації нині три десятки військових. Відділення – переповнене, а ще 3 роки тому, у рамках медреформи, заклад визнали непотрібним і закрили. Громада та медики не змирилися: самотужки почали збирати гроші та робити ремонт, щоб відновити лікарню. “Підключився народ, люди нашої громади нам повірили і ми загальними зусиллями зробили те, що ви бачите. І лікарі, і медсестри, і санітарки – усі робили ремонт”, - розповідає керівник Вашківської лікарі реабілітації та паліативної допомоги Олег Мамалига.

Так провели сучасний ремонт у трьох відділеннях. З тренажерами та обладнанням допомогли благодійники. Медзаклад отримав «друге життя», перепрофілювавшись під паліативну допомогу та реабілітацію. Вже чотири місяці тут не буває вільних ліжок, адже лікарі готують до протезування бійців, які втратили кінцівки.

Реабілітація і на тренажерах, і з психологами і у воді - пораненим військовим роблять бальнеологічні ванни, масажі. Реабілітації потребує дуже багато поранених захисників, тому медики Вашківців шукають меценатів, аби зробити добудову та розширитись, щоб одночасно приймати тут до 150 бійців.

Читайте також:

Подібних підрозділів немає в жодній армії світу: в руках українських бійців сучасні технології стають зброєю

Просувають фронт: закарпатці штурмової бригади добряче "покоцали" ворога на Запоріжжі

"Солодкі" сигарети заборонили, але ажіотажу немає: чи не повторять вони долю начебто заборонених кальян-барів