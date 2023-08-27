"В мене немає своїх чи не своїх": Зеленський про боротьбу з корупцією

Президент вважає, що є або чесна людина, або нечесна.

Президент України Володимир Зеленський готовий звільняти тих членів своєї команди, корупція з боку яких була доказана. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"В мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина, або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна – я звільняю таких людей. Я не бачу сьогодні у мене таких внутрішніх питань", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні розробляють анонімний портал, де будь-який українець зможе повідомити про факти корупції та отримати 10% від предмета корупційного правопорушення.

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