В метро Києва помітили чоловіка з розбитою головою: що сталося

У Києві сталося чергова незвичайна подія в метро. На пероні станції "Святошин" помітили пасажира з розбитою головою. Людині намагалися допомогти інші пасажири на пероні станції.

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що на станції "Святошин" чоловік впав на пероні.

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"Чоловіку стало зле на станції метро "Святошин", він впав та вдарися головою. Через падіння чоловік розбив брову. Людина жива. На місце прибули медики – чоловіка госпіталізували до лікарні". – повідомили на в поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві сварка через собаку закінчилася пострілами.

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