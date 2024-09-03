В метро Києва помітили чоловіка з розбитою головою: що сталося

В поліції розповіли деталі НП.
У Києві сталося чергова незвичайна подія в метро. На пероні станції "Святошин" помітили пасажира з розбитою головою. Людині намагалися допомогти інші пасажири на пероні станції.
В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що на станції "Святошин" чоловік впав на пероні.
"Чоловіку стало зле на станції метро "Святошин", він впав та вдарися головою. Через падіння чоловік розбив брову. Людина жива. На місце прибули медики – чоловіка госпіталізували до лікарні". – повідомили на в поліції Києва.
Нагадаємо, у Києві сварка через собаку закінчилася пострілами.
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