В метро Києва помітили "романтичний" вагон: що сталося і чи є проблеми з напругою

У столичній підземці прокоментували відсутність освітлення.
У столичному метрополітені пасажири помітили вагон, у якому відсутнє світло. На кадрах, опублікованих у Мережі, видно пасажирів, які їдуть у темряві – світяться лише екрани мобільних телефонів та монітор під стелею вагону.
Вагон без освітлення пасажири навіть назвали "романтичним" через відповідну атмосферу у сутінках.
Дехто з киян допускає, що у підземці почалися проблеми з електрикою. Але як запевнили сайт ТСН.ua у пресслужбі "Київського метрополітену" з електрикою проблем на підприємстві немає.
"З напругою у метрополітені все добре, підземка працює у звичайному режимі. Щодо відео, яке опубліковане у соціальних мережах, то в вагоні міг вийти з ладу контакт, що стало причиною відсутності освітлення. У таких випадках ми радимо пасажирам повідомляти через пристрій "пасажир-машиніст" про усі незручності або несправності у вагоні, зокрема і про відсутність освітлення. На це дуже оперативно відреагують наші фахівці", — розповіли сайту ТСН.ua у пресслужбі КП "Київський метрополітен".
Там додають, що подібну несправність у вагоні машиніст може помітити лише на кінцевій зупинці, коли буде оглядати вагон. Тому дуже важливо інформувати про подібні речі через пристрій "пасажир-машиніст".
Нагадаємо, у Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей.
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