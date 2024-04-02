В метро Києва помітили "романтичний" вагон: що сталося і чи є проблеми з напругою

У столичному метрополітені пасажири помітили вагон, у якому відсутнє світло. На кадрах, опублікованих у Мережі, видно пасажирів, які їдуть у темряві – світяться лише екрани мобільних телефонів та монітор під стелею вагону.

Вагон без освітлення пасажири навіть назвали "романтичним" через відповідну атмосферу у сутінках.

Вагон метро без освітлення. / Фото: скриншот з відео

Дехто з киян допускає, що у підземці почалися проблеми з електрикою. Але як запевнили сайт ТСН.ua у пресслужбі "Київського метрополітену" з електрикою проблем на підприємстві немає.

"З напругою у метрополітені все добре, підземка працює у звичайному режимі. Щодо відео, яке опубліковане у соціальних мережах, то в вагоні міг вийти з ладу контакт, що стало причиною відсутності освітлення. У таких випадках ми радимо пасажирам повідомляти через пристрій "пасажир-машиніст" про усі незручності або несправності у вагоні, зокрема і про відсутність освітлення. На це дуже оперативно відреагують наші фахівці", — розповіли сайту ТСН.ua у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Там додають, що подібну несправність у вагоні машиніст може помітити лише на кінцевій зупинці, коли буде оглядати вагон. Тому дуже важливо інформувати про подібні речі через пристрій "пасажир-машиніст".

Нагадаємо, у Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей.

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