В метро Києва жінка гуляє по коліях, а чоловік на рейках "збирає гриби": що сталося

У поліції розповіли, що насправді сталося з пасажирами на різних станціях.

У соціальних мережах пишуть про "день неадекватів в метро" — мовляв, на станції метро "Майдан Незалежності" жінка гуляє по коліях, а на "Театральній" чоловік "збирає гриби". Користувачі публікують відповідні відео.

ТСН.ua з’ясував, що насправді відбувалося на станціях столичної підземки.

У поліції Києва кажуть, що на станції метро "Театральна" молодому чоловіку стало зле на пероні станції.

"Хлопчині стало погано на станції метро "Театральна", він впав на рейки та забився. Співробітники станції вчасно, до прибуття потягу, підняли його на платформу та надали першу допомогу. Чи госпіталізували молодого чоловіка, чи він відмовився — поки невідомо", — розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

А на станції "Майдан Незалежності" жінка не гуляла по рейках, а шукала свій телефон.

"Жінка 1965 року народження, перебуваючи на платформі станції, випустила з рук мобільний телефон. Вона нічого кращого не вигадала, як спуститися на колію, стрибнувши вниз. Добре, що жінка не травмувалася. Телефон вона забрала. Їй допомогли піднятися на платформу до прибуття потягу", — розповідають у поліції.

У метрополітені наголошують, що спускатися на колії в метро категорично забороняється. Якщо ви у метро випустили з рук якийсь предмет, то потрібно звернутися до працівників станції, вони за допомогою спеціального пристрою піднімуть його на платформу.

У поліції додають, що обидві події сталися приблизно одночасно та закінчилися для пасажирів добре.

Рух поїздів у обох випадках не зупиняли.

В метро Києва жінка гуляла по коліях, а чоловік на рейках "збирав гриби

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Мінська" спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

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