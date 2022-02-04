В Миколаєві на ремонт басейну витратили 100 мільйонів державних гривень, а про людей із інвалідністю не згадали

В Миколаєві на ремонт басейну витратили 100 мільйонів державних гривень, а про людей із інвалідністю не згадали

Ремонт завершується, але доступним для всіх басейн не став.

У Миколаєві скандал довкола єдиного комунально басейну, де саме завершується капітальний ремонт. Та виявилося, для людей з інвалідністю, як і раніше, від недоступний: для них немає пристосованих убиралень і душових, не обладнали спуску на воду, а всі двері завузькі - крісла колісні там просто не проходять.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Ганна та її син Олег ремонту чекали з нетерпінням. «Двері, які виходять у чашу басейну, дуже вузькі. Візок не пройде в цей прийом», - каже мама хлопця із інвалідністю.

В Олексія донька з інвалідністю. Тож вивчав технічну документацію ремонту. Каже, для людей на колісних кріслах, доступ навіть не передбачався. Для них немає ні облаштованих вбиралень, ні душових, ні механізму для спуску на воду. «Ці люди не розглядалися для того, щоб вони могли займатися в цьому басейні. Це у ХХІ столітті. Таке враження що нас забули», - каже чоловік.

Проєктувальниця пояснює, що об’єкту майже півстоліття і його не можна кардинально змінити. Доріжка уздовж чаші басейну вузька, а розширити її заважають зовнішні стіни. «Це потрібно було розібрати всю чашу басейну, зменшити її за довжиною і шириною, або знести несучі стіни, посунути їх, а капітальний ремонт не передбачає втручання в несучі конструкції», - каже Ніна Стерпул.

Але міські чиновники запевняють, про людей з інвалідністю подбають. На вході їх пересаджуватимуть на вужчі крісла, які обіцяють закупити. Як і механізм для спуску у воду.

З чиновниками не погоджується Олег Кравець- інженер-будівельник за фахом на війні втратив ногу і тривалий час мав проблеми з пересуванням. Він певен - басейн можна зробити доступним. «Треба було зняти борт. Він шириною 60 см і плюс метр ще і загальна б ширина була - 1,60, було б достатньо для проїзду коляски. Необхідно було зробити кілька прийомів ширшими. Це каркаса будівля, тут у будь-якому місці можна робити пройм», - певен чоловік.

Скандал у Миколаєві: чому комунальний басейн не обладнали для людей з інвалідністю

А надто за понад 100 мільйонів державних гривень, які виділили на ремонт. І без усіляких компенсуючих заходів.

«Хто пересаджуватиме людину, мене, наприклад? Якщо немає роздягальні, де я буду роздягатися, якщо ми виправдовуватимемося таким способом, то в принципі не буде доступності в місті, треба знаходити рішення, є закон про доступність. Виходить, що закон порушується», - каже голова громадської організації фізкультурно-оздоровчого клубу людей з інвалідністю Руслан Бузік.

Відкрити басейн планують уже в лютому. Містяни ж вимагають зупинити ремонт, змінити проєкт і нарешті зробити об’єкт справді доступним. Інакше - підуть до суду.

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