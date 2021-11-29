В Миколаївської ОДА розповіли про компенсації і житло для постраждалих від вибуху в Новій Одесі

В Миколаївської ОДА розповіли про компенсації і житло для постраждалих від вибуху в Новій Одесі

Пошукова операція завершилась, усіх, хто значився зниклим, знайшли.

54 людини залишаються без даху над головою у Новій Одесі після вибуху через витік газу у п’ятиповерхівці. Четверо людей загинули. Зруйнований весь під'їзд, квартири другого під'їзду у тріщинах. Не ушкоджений, за оцінками експертів, залишився лише третій під'їзд. Сьогодні його мають обстежити газовики, аби вирішити, коли людям можна повернутися додому. Наразі всі вони - у родичів і друзів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пошукова операція завершилась, усіх, хто значився зниклим, знайшли. Але зранку тут продовжують розбирати завали. Повністю зруйнований перший під’їзд, квартири другого з тріщинами. У третій сьогодні обіцяють запустити людей. Сьогодні другий під’їзд має почати обстежувати комісія, аби визначити, що з ним робити - зносити чи відновлювати.

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«Перший під'їзд він не житловий, другий під'їзд – під питанням. Третій під’їзд ми поки не знаємо, напевно будемо запускати під житло, тому що вибух його не дістав. Там конструкція у нормальному стані», - зазначає керівник науково-дослідного центру будівельної експертизи та проектування Олег Ханов.

Будинок вибухнув у суботу. У небо злетіли квартири 5 та 4 поверхів першого під’їзду, Як з’ясувалося, у квартирі на 5 стався витік газу, він і спричинив вибух. Трьох людей рятувальники дістали із завалів живими. Один помер від вибухової хвилі - не витримало серце. Трьох майже дві доби шукали - це літня пара, в квартирі яких був вибух, а також їхня сусідка знизу. Всіх трьох знайшли мертвими.

30 сімей з інших квартир терміново вивели з будинку. Третій день вони живуть у родичів. У гуртожиток, який їм запропонували, погодились піти не усі. Де житимуть далі ніхто не знає і не пояснює. Шанс потрапити в оселі є лиш у пожильців третього під’їзду, що майже не постраждав від вибуху. Зараз там підключити світло, сьогодні газовики тягнуть нову газову трубу. А от чи повернуться люди в перші та другі під’їзди- велике питання.

«Нас не пускають, бо хвилюються, що там обвали можуть бути. Ми ні документи не забрали, ані нижню білизну, ані речі, нічого не позабирали. Залишились без житла. Вже другу добу кочуємо, пару годин вночі ходимо до батьків», - каже одна із мешканок.

Новини України: у Новій Одесі через вибух у п'ятиповерхівці 54 людини не можуть повернутися додому

"Розглядаються два варіанти - це придбання житла та компенсація грошима за вартістю, яку зараз прораховують. Весь ринок проаналізовано, житла достатньо для придбання, але все буде йти за законом, буде розрахована середня вартість чи експертна оцінка. З обласного бюджету ми будемо допомагати місцевому, щоб забезпечити людей житлом в найстисліші терміни", - пообіцяв голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Втім, термінів компенсацій, або надання нових квартир не озвучує. Тим часом у Новій Одесі оголосили збір коштів для постраждалих від вибуху. Люди несуть речі та їжу до будівлі міськради. Адже, більшість мешканців зруйнованого будинку залишились геть без майна.

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