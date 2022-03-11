В Мінекономіки пояснили, які репарації Україна може отримати від Росії

В Мінекономіки пояснили, які репарації Україна може отримати від Росії

Компенсацію збитків український уряд розділяє на три великі частини.

Збитки, які Росія завдала Україні в результаті військового вторгнення, можуть бути стягнуті у вигляді репарацій. Вони можуть бути грошовими та натуральними.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі ТСН.

Він пояснив, що роботу над компенсацією збитків український уряд розділяє на три великі частини:

Судова претензійна робота в міжнародних судах: Україна вже подає позови проти РФ,

Україна вже подає позови проти РФ, Робота по лінії співпраці із західними урядами: вже заарештували золотовалютні резерви Центрабанку РФ на суму 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити одноразові збитки.

"Ми розраховуємо на те, що в найближчий час спільно з урядами-партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію", - сказав Кудін.

Отримання репарацій.

"Шлях репарацій - після підписання мирного договору і фактично капітуляції ворога. Коли ми говоримо про репарації, вони бувають грошові та натуральні. Ми могли би отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які Україні потрібні для постійного споживання", - пояснили в Мінекономіки.

Нагадаємо, що з початку вторгнення Росія нанесла Україні збитків на 119 млрд доларів. Ця цифра стосується лише зруйнованих об'єктів інфраструктури і зростає з кожним днем війни.

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