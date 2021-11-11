В Міненерго повідомили, на якому етапі перебувають домовленості про газ з Катару

За словами заступника очільника Міненерго, на сьогодні пропускна спроможність між Україною і Польщею недостатньо велика.
В Міністерстві енергетики України працюють над контрактами, згідно з якими Катар постачатиме до країни скраплений газ.
Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.
"Ми дійсно працюємо над контрактами прямими з Катаром. Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо. LNG-термінали, які знаходяться у Польщі - це Гданськ та Свіноуйсьце. На сьогодні наша пропускна спроможність між Україною і Польщею недостатньо велика. Але ми працюємо над тим, щоб фізично її збільшити і мати можливість отримувати LNG-газ з цих двох терміналів за прямим контрактом з Катаром", - сказав Максим Немчинов.
Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Ґлазґо, домовлявся з еміром Катару про скраплений газ. Зокрема, голова української держави нагадав емірові про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року.
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