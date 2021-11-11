В Міненерго повідомили, на якому етапі перебувають домовленості про газ з Катару

В Міненерго повідомили, на якому етапі перебувають домовленості про газ з Катару

За словами заступника очільника Міненерго, на сьогодні пропускна спроможність між Україною і Польщею недостатньо велика.

В Міністерстві енергетики України працюють над контрактами, згідно з якими Катар постачатиме до країни скраплений газ.

Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

"Ми дійсно працюємо над контрактами прямими з Катаром. Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо. LNG-термінали, які знаходяться у Польщі - це Гданськ та Свіноуйсьце. На сьогодні наша пропускна спроможність між Україною і Польщею недостатньо велика. Але ми працюємо над тим, щоб фізично її збільшити і мати можливість отримувати LNG-газ з цих двох терміналів за прямим контрактом з Катаром", - сказав Максим Немчинов.

Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Ґлазґо, домовлявся з еміром Катару про скраплений газ. Зокрема, голова української держави нагадав емірові про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання