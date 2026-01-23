ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

В мороз залишили без дому: росіяни КАБами масовано обстріляли одне із селищ в Україні

Росія масовано атакувала Комишуваху на Запоріжжі керованими авіабомбами.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Комишуваха

Наслідки атаки / © ТСН

Росіяни атакували селище Комишуваха на Запоріжжі. Напередодні окупанти скинули на цивільний квартал близько десяти авіабомб. Удар прийшовся просто по житлових будинках: одна людина загинула, щонайменше десятьох поранено. Три багатоповерхівки тепер непридатні для життя, а люди в люті морози змушені рятувати залишки речей. На місці побував кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

«Збираємо взуття, бо більше нічого немає»

Холодний січневий ранок у Комишувасі зустрів людей руїнами. Розгублені мешканці виносять із розбитих квартир документи та теплий одяг. Для багатьох це все, що залишилося від минулого життя.

Тетяна Фоменко, жителька Комишувахи: «Не думали, що будемо переїжджати, сподівалися, що все буде нормально. Зараз речі, одяг, взуття забираємо — а більше нічого й немає що брати».

Родина Фоменків під час атаки була вдома. Життя врятувало правило «двох стін» — вони встигли сховатися у ванній кімнаті. Проте квартира, де Віталій саме закінчував ремонт — клав теплу підлогу та клеїв шпалери — тепер знищена.

Віталій Фоменко, житель Комишувахи: «Донька і мати були вдома, а ми працювали за пів кілометра звідси. О 16:08 почало прилітати, і йшло хвилями до 16:30 — вони кілька разів заходили на удар. Тепер, напевно, будемо знімати житло в Запоріжжі».

«Стіна впала на батька»

Для Наталії Стоячко цей обстріл став особистою трагедією. Вона втратила батька просто у власній хаті. Жінку врятували стіни коридору, а на чоловіка, який щойно зайшов до кімнати, впала капітальна стіна.

Наталія Стоячко, постраждала: «Темно, вибухи... Я нічого не розумію, він тільки-но зайшов туди. Кричу: "Папа! Вова!", не можу його знайти, все в диму і страшно. Прибіг чоловік, насвітив ліхтариком — а він там, біля дивана».

Родина саме планувала евакуацію, навіть почали перевозити речі. 86-річний батько спочатку відмовлявся їхати, але Наталя каже: все одно б забрали його силоміць, аби врятувати. Не встигли.

Вижити в мороз на руїнах

Олена Джур дивом залишилася живою — під час тривоги вона затрималася дорогою з роботи. Бомба влучила просто в її подвір’я. Тепер від заможного колись обійстя залишилася купа битої цегли.

Олена Джур, мешканка селища: «Якби був хтось вдома — нам би хана була. Немає куди йти, справжній бомж».

Зараз під понівеченими будинками люди намагаються самотужки під’єднати електрику та розшукати документи. Хтось піде ночувати до родичів, а хтось, кому зовсім немає куди йти, проведе цю морозну ніч у розбитій квартирі — знову під звуки канонади, адже фронт невблаганно наближається до селища.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 23 СІЧНЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie