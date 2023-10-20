В Москві біля Кремля продають форму ЗСУ та рекламують це на всю країну

Росіяни продають вкрадену в Україні побутову техніку та теплі речі - одна з курток знайшлась на в'їзді до Сибіру.

В Москві на всю країну рекламують, що біля Кремля продають військову форму Збройних Сил України (ЗСУ).

Таке оголошення нещодавно з’явилось на одному з найбільших російських сайтів безкоштовних оголошень.

Продавець зазначив, що продає за 10 тис. російських рублів (по середньому банківському курсу це складає 3 тис. грн) військову форму ЗСУ 48 розміру, яка нібито була у використанні.

Скріншот зі сторінки російського сайта безкоштовних оголошень. Окупант хоче отримати за куртку 10 тис. рос. рублів.

При цьому продавець вказав, що продає цю куртку біля Кремля – на "Охотному Ряду".

Як з’ясувалось, саме куртки ЗСУ зараз є ходовим товаром на російських сайтах продажів. Ще один окупант позавчора виставив на продаж також куртку з комплекта військової форми ЗСУ. За неї він просить також 10 тис. російських рублів. Місцем продажу він вказав місто Курган Курганської області, яке називають "воротами до Сибіру".

Раніше повідомлялось, що в лютому цього року мешканець російського Пскова вкрав в Україні монітор, але цілим не довіз його додому. Це не завадило йому виставити трофейний монітор на сайті оголошень та просити за нього 500 російських рублів, що станом на лютий дорівнювало 244 грн.35 копійкам.

Крім того, колишній очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов в інтерв’ю для ТСН.ua розповідав, що поблизу Іванкова Київської області під час деокупації було виявлено на дорозі три покинутих крадених унітази, які окупанти скинули з автівки, щоб покласти на їхне місце більш цінну побутову техніку.

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