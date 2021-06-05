В МЗС розповіли, які країни готові визнати український паперовий COVID-сертифікат

Український Е-сертифікат буде синхронізований з європейським.

Київ розпочав переговори з деякими країнами світі про визнання українських паперових COVID-сертифікатів.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр повідомив, що його відомство об'єднало колег з Міністерства охорони здоров'я і Міністерства цифрової тарнсформації з Європейським Союзом, аби обговорили синхронізацію українского цифрового сертифіката про вакцинацію з європейським.

"Цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органами влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - каже Кулеба.

Він нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року. Він відповідає міжнародним стандартам. "Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Процедуру цього сертифікату затвердили", - розповів очільник МЗС.

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Як повідомлялося, сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми за всім блоком. Це Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері. Він буде доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, здала негативний результат тесту або видужала від інфекції,

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