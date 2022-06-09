В МЗС відреагували на "смертний вирок" суду так званої "ДНР" щодо британців, які воювали за Україну

В МЗС відреагували на "смертний вирок" суду так званої "ДНР" щодо британців, які воювали за Україну

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на "вирок суду" так званої "ДНР" щодо британських добровольців, які воювали на боці України.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним і ставить "інтереси пропаганди вище закону і моралі".

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Ніколенко підкреслив, що всі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів (осіб, які входять до складу збройних сил країни, що воює - ред.). Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - наголошують в МЗС.

Водночас, за словами речника закордонного відомства, так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.

"Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.

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