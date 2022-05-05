В МЗС відреагували на удар російської ракети по Закарпаттю, яке межує з Угорщиною

В МЗС відреагували на удар російської ракети по Закарпаттю, яке межує з Угорщиною

У МЗС України прокоментували удар окупантів по Закарпаттю - українському регіону, який межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що це чергове свідчення того, що війна торкається не лише України, але й Угорщини, "як би не намагалися ігнорувати цей факт в Будапешті".

Про це Ніколенко сказав у коментарі ТСН.ua.

"Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Марно сподіватися, що політичні поступки втамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів або союзників. Він обов‘язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу і обставин", — каже Ніколенко.

Дмитро Кулеба вже наголошував, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині. Тому в МЗС переконані, що ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну іще ближче до угорського кордону.

"Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку", — зазначають в МЗС.

Крім того, у закордонному відомстві сподіваються, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема і в частині запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України, зокрема на Закарпатті, яке межує з Угорщиною.

У Будапешті вже відреагували на цю небезпеку і заявили, що ухвалили правильне рішення, заборонивши транспортування зброї до України через територію своєї держави.

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