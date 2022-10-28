"У нас немає варіантів": військовий експерт про те, якою стане війна після нової промови Путіна

На 9-му місяці війни окупанти переходять у глуху оборону, але водночас продовжують накопичувати сили. Після вчорашньої промови Путіна бойові дії триватимуть, хоча у противника вже немає впевненості у стратегічному положенні.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник, проаналізувавши черговий виступ Путіна.

"Загальний генеральний посил – вони воюють не з Україною, а з Америкою, з колективним заходом. Вони готові починати якийсь діалог, щоб знайти порозуміння в безпекових процесах, - каже Черник. - Що це означає? Стратегічно вони усвідомили, що в Україні вони програють, що з Україною за стіл переговорів вони не сядуть. Вони розуміють, що єдиний спосіб шукати потенційних переговорів – це намагатися залучити головних світових гравців. Зуміють? На мій погляд – ні. Принаймні не зараз".

На запитання про те, чого очікувати Україні після вчорашнього виступу Путіна, Черник каже наступне:

"Чого нам очікувати? Бойові дії і ще раз бойові дії. Жодним чином у нашому вимірі розстановка не зміниться. Доки нам дозволяє погода, поки немає дощів – треба витискати максимально з наших територій. Вони переходять у глуху оборону, хоча почали накопичувати сили й засоби. Контрнаступальні дії цілком ймовірні, - впевнений експерт. - Шлях до миру лежить через силу. У нас немає варіантів. Вони перейшли всі можливі чорні риски, вони в пастці, вони це усвідомили і намагаються знайти з неї вихід. Так треба розуміти вчорашню промову. У Путіна немає впевненості в його стратегічному положенні. Я би не піднімав планку до того, що він психологічно зломлений і що все закінчується, але є процес усвідомлення того, що вони у важкому становищі".

Коментуючи з військової точки слова Путіна про "найнебезпечніше десятиліття попереду", Петро Черник відповів так: "Вони дуже добре усвідомлюють, що якщо зазнають класичної воєнної поразки, то Росія заходить у зону турбулентності, яку неможливо спрогнозувати. Або може бути посил, що готуються до північнокорейського варіанту повністю опускати "залізну завісу", так, як було за часів Сталіна. Нам вигідніший розпад, ніж "залізна завіса". Якщо та держава зберігається, то ми не видихаємо, хто б там не став президентом".

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