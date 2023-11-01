В НАТО заявили про поразку РФ у війні, проте Захід зволікає з передаванням зброї ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія вже програла війну. Напасти на Україну було стратегічною помилкою Кремля. Путінська Росія ослаблена та ізольована.

Якою бачать перемогу України на Заході, чому поразка Росії не дорівнює відновленню кордонів України та чому партнери зволікають з передаванням зброї – в ексклюзивному сюжеті TСН.ua розповів Артем Зябкін.

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"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення до України – це стратегічна поразка Росії", - наголосив Єнс Столтенберг.

Проте про перемогу України генсек НАТО напряму не казав, утім і так ясно, що без додаткової зброї про неї годі і говорити. Мужність та самовідданість українських воїнів вражає і захоплює, проте на одному ентузіазмі оборону ворога не проломити. Для цього потрібні танки, бронетехніка та авіація. Тил же має прикривати ППО, якого поки що також недостатньо.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація – це не мир", - додав Столтенберг.

Може здатися, що у НАТО покладаються на план, за яким в один момент Україна та Росія сядуть за стіл перемовин. Україні допоможуть бути на них у виграшній позиції, каже Столтенберг, проте чи хоче миру Росія. Точно – ні. Ба більше, там чекають на зиму, щоб знову нищити українську енергетику та знову відновити наступ.

В Україні ж варіант мирних перемовин з окупантами не розглядають. Та й ніхто з партнерів не пропонує. На цьому вкотре наполіг секретар РНБО Олексій Данілов.

"Жодної офіційної позиції стосовно того, що нас хтось буде примушувати до перемовин з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно роздмухується Російською Федерацією, підтримується Російською Федерацією. У нас є нормативно-правовий акт, який є чинним на території України... де чорним по білому записано: жодних перемовин з терористом Путіним наша країна вести не буде, крапка", - наголосив Данілов.

Не погодяться на компроміс з Росією і українці. Згідно з результатами опитування, проведеного центром "Разумкова" та фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, на вересень 2023 року, 90% респондентів вважають неприйнятними територіальні поступки.

Цікавий і той факт, що понад половина з опитаних, які вважають "мир важливішим за будь-які компроміси", відмовлятись від НАТО, ЄС чи територій також не збираються.

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А от у Росії показово граються з темою "мирних перемовин". Не так давно "миролюбну" пісню завів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Так, під час візиту до Пекіна він якось миттєво забув, які "цілі" Кремль оголосив на початку війни проти України, і почав розповідати про майбутнє мирне співіснування із Заходом.

А ось той факт, що на Заході зволікають з передаванням Україні зброї, не може не насторожувати. Як пише Bloomberg, Європейський союз відстає від планів постачання артилерійських боєприпасів. До березня там мали передати ЗСУ 1 мільйон снарядів натівского калібру. Спочатку із власних запасів, потім за рахунок контрактів.

Так, відповідно до планів, розроблених на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Оскільки минула понад половина цього часу, ініціатива наразі досягла близько 30% мети і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ризикує не досягнути своєї мети.

Під питанням досі передавання Україні і високоточного озброєння. У своєму арсеналі ЗСУ уже мають ракети Storm Shadow, SCALP та такі довгоочікувані ATACMS. Усі ці ракети показують свою високу ефективність, знищуючи аеродроми, штаби та ППО противника. Не закритим гештальтом досі залишаються німецькі ракети TAURUS.

Вимагають часу і тренування українських пілотів на уже обіцяних Україні винищувачів F-16. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що перші літаки полетять у бій навесні 2024 року.

Наші пілоти навчаються в різних місцях, зокрема в тренувальному центрі в Румунії, а також в Британії, Нідерландах і Данії та США. Останні обіцяють підготувати пілотів ЗСУ максимум за 9 місяців.

"Наразі ми очікуємо, що завершення навчання залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити терміни приблизно у 5-9 місяців, щоб вони завершили навчання", - сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому просування ЗСУ на фронті ускладнене та вказав на проблему в українській армії.

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