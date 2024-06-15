В НАТО заявили про послаблення обмежень щодо ударів по території Росії

Україні дозволено використовувати західну зброю для ураження цілей усередині Росії. НАТО послабить ці обмеження.

Про це заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право на самозахист включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча накладені певні обмеження на використання цього озброєння, проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатись", - сказав він.

Нагадаємо, США й Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії, але тільки на Харківщині.

Речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії наданою Берліном зброєю.

Такий дозвіл дав і президент США Джо Байден.

Україна намагається стримати російський наступ на сході країни, а Харків постійно зазнає масованих обстрілів і бомбардувань з території Росії, яка починається за кілька десятків кілометрів від нього.

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