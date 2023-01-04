В найнебезпечнішому районі Херсона мешканці ходять по воду під обстрілами і вивішують прапори: раді звільненню

У Херсоні житловий район, що має назву Острів, вважається найбільш небезпечним. Херсон і так майже порожній, а на острові людину заледве побачиш, йдеться в ТСН.

“Він дуже небезпечний - цілу хату ледь знайдеш взагалі”, - кажуть місцеві.

Просто набрати води тут смертельно небезпечно. “Де не небезпечно, вся Україна небезпечна, хіба може десь в горах”, - розповідає Микола, який прямує по воду.

Але краще під обстрілами, аніж в окупації, запевняє він. “Це вільне можеш піти, а тут того не кажи, сюди не ходи, одягайся, роздягайся, постійні блок-пости, постійні облави. А це рідненька наша, якщо у вільній Україні, то можна і вдома померти”, - додає чоловік.

Він іде по відкритій дорозі під звуки канонади і під звуки прильотів качає воду.

На одному із парканів тут великий синьо-жовтий прапор. Тут господарює Валентин Дмитрович, який на своєму човні врятував з окупованого росіянами берега чотирьох людей. По ньому стріляли, коли він ішов по воду, але не дістали, натомість дістали по його оселі. У дворі вирва, але господар використовує її як сховище.

Живе тут чоловік із дружиною Оленою і песиком Галинкою. Росіяни їм спалили дорогу серцю альтанку, але вдалося зберегти цінний прапор. “Цей прапор провисів всю окупацію і тільки тоді, коли внука нашого забрали в катівню, на підвал і почали ФСБівці приїжджати, різні орки, поліція, міліція таке, то ми взяли його скотчем примотали і він у нас тут на трубі провисів замотаний. А це коли був визволення Херсона ми той почепили. А цей буде нам як історія, такий в нас прапорець, розвалюється, але всі казали сусіди, що коли їдемо і бачимо там прапор, ми розуміємо, що Україна є і Україні бути”, - розповідає Олена.

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