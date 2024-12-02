В небі над Україною помітили пасажирський літак з Росії: куди летів і що це означає

В небі над Україною знову помітили російський пасажирський літак, який нібито ледве не долетів до Дніпра.

Борт прямував зі Стамбулу до Москви. Як показує мапа польоту на порталі Flightradar, російський Boeing 738 пролетів значну територію України.

Літак з Росії над Україною / скрішот з Flightradar

Судячи по карті польоту, літак залетів у повітряний простір України з півдня: через Чорне море, Крим, а перебуваючи орієнтовно десь над Нікополем, повернувся назад.

Літак з Росії над Україною / скрішот з Flightradar

Після цього він продовжив маршрут до Москви вже по території, де літають російські пасажирські літаки.

Літак з Росії над Україною / скрішот з Flightradar

Що кажуть експерти

Експерти сумніваються, що російський літак міг залетіти у повітряний простір України так далеко.

"Flightradar – це не показник. Програма може давати збій у роботі, тобто це не точне джерело даних. Якщо з цієї теми не було офіційних заяв від Украероруху, тоді це точно був збій у роботі порталу", – розповів ТСН.ua один з експертів авіаційного ринку.

Фахівець додає, що до повномасштабної війни Україна не відмовлялася від виконання міжнародних зобов’язань щодо супроводу бортів з інших країн, які в силу погодних умов змушені облітати певні території зачіпаючи повітряний простір України.

"Це не заборонено. Але це не може бути так, що літак, тим більше російський, впевнено пролітає кілька областей України, таке точно неможливо. Допускається, що повітряне судно може пролетіти якусь невеличку ділянку території, не більше того", – пояснює експерт.

Не в перший раз

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли у небі над Україною помічають російські пасажирські літаки.

У травні цього року програма відслідковування польотів повітряних суден показала, що російський Boeing 777 – рейс Москва-Анталія зайшов до повітряного простору України в Харківській області в напрямку Бахмута.

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Тоді фахівці пояснювали, що Flightradar – це програма, яка збирає інформацію з усього регіону. А в ньому працювало і працює безліч засобів РЕБ (українських та російських) та іншого обладнання. Тож це могло стати причиною збою у програмі Flightradar.

Раніше ТСН.ua розповідав, що пасажирський літак нібито побачили в небі над Києвом: що про це кажуть в аеропорту "Бориспіль" та "Украерорусі".

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