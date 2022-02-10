В нічній пожежі у багатоповерхівці Дніпра загинула жінка

В нічній пожежі у багатоповерхівці Дніпра загинула жінка

Рятувальникам довелося евакуйовувати людей, які опинились у пастці задимлення.

Під час нічної пожежі в багатоповерхівці Дніпра довелося розрізати двері та евакуювати людей. Але одна людина все ж загинула.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Дим сусіди помітили о пів на першу ночі, він швидко заповнював під’їзд. Мешканці дев’ятиповерхівки намагалися вибратися на свіже повітря, але не всім вдалося зробити це самотужки - допомагали рятувальники.

Зайнялося у квартирі на п’ятому поверсі. Двері були зачинені, надзвичайникам ніхто не відчиняв. Вхід довелося розрізати болгаркою.

У спальні двокімнатної квартири знайшли літню жінку - вона була вже без ознак життя. Відомо, що пенсіонерка жила сама. Нині розглядають кілька версій займання - зокрема, необережне поводження з вогнем, або закорочення.

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