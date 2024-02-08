В Нікополі розстріляли авто заступника мера: він загинув на місці (фото, відео, подробиці)

Правоохоронці вже шукають вбивць, які версії у слідства і що відомо про заступника мера – в ексклюзиві TSN.ua.

У Нікополі Дніпропетровської області 8 лютого посеред білого дня вбили заступника міського голови Віталія Журавльова: невідомі розстріляли його автівку. Правоохоронці вже шукають вбивць, які версії у слідства і що відомо про заступника мера – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Кадри авто

Відео, як 8 лютого посеред білого дня у Нікополі, що на Дніпропетровщині, палає автівка, миттю розлетілося соцмережами.

Подробиці трагедії

Згодом з’ясувалося, що за кермом Toyota Land Cruiser перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. На його машину напали просто біля хати і розстріляли невідомі, власне, через що і сталося загоряння автомобіля. Журавльов, який перебував за кермом, отримав численні наскрізні вогнепальні поранення, від яких загинув на місці трагедії.

"8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступникові міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка", – йдеться у повідомленні поліції.

Що кажуть у поліції

В Національній поліції повідомили, що правоохоронці встановили прикмети нападника. На розшук підозрюваного кинули весь особовий склад поліції регіону. Крім того, на місце трагедії з’їхалося все керівництво, спецпризначенці КОРД та інші правоохоронні структури. На місці працює і прокуратура. В Офісі генпрокурора заявили, що нападник був не один, досі невідомо, з чого саме стріляли. Тим часом одне з місцевих видань TrueUA, посилаючись на джерела серед правоохоронців, розповіло, що авто розстріляли люди у військові формі, а в місті нині оголошено план “Сирена” та відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Якщо нападника знайдуть і його провину встановлять, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне (з конфіскацією майна, якщо вбивство було з корисливих мотивів).

Що відомо про Журавльова

За що так жорстоко розправилися з посадовцем – наразі точно невідомо, але є версія, що причиною міг бути конфлікт Журавльова з місцевим угрупованням, який триває ще від 2017 року. Втім, про нього інформації не так багато. 2020 року Віталій Журавльов балотувався на міського голову Нікополя від партії "Батьківщина", але не пройшов. Журавльов, крім того, що був заступником міського голови Нікополя, був депутатом Нікопольскої міськради від "Батьківщини", а до цього – депутатом від Партії регіонів. Раніше ж очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю, а також викладав у Дніпропетровському державному університеті МВС України.

2016 року Віталій Журавльов збирав підписи за відставку тодішнього мера Фісака.

Нагадаємо, що 2016-го Нікополь відмовився від централізованого опалення. Через це труби стали непотрібні, тому Нікопольська міськрада затвердила їхню оцінку та дозволила продати з аукціону. І тут спалахнув скандал. Журавльов заявляв, що фактична ціна тепломережі становила 100 мільйонів гривень, але міська влада продала 240 км труб за 8 млн грн. Журавльов і його однодумці кілька років судилися за визнання незаконними оцінки, аукціону та продажу тепломережі. Суд тривав кілька років і таки визнав ці операції незаконними, про що звітував Журавльов у соцмережах.

Цитуємо допис Віталія Журавльова:

"Суд длиной в три года. Никопольская теплосеть продана незаконно и должна быть возвращена громаде!

Никопольчане, летом 2017 года городская власть произвела оценку никопольской теплосети в 8 миллионов гривен. В сентябре 2017 года за эти "смешные" деньги 240 километров труб были проданы. Фактическая цена теплосети составляет 100 миллионов гривен!

Три года я, Виталий Журавлев. вместе с другими представителями общественности – Сергей Горгиладзе, Юлия Белик, Денис Иляш, Евгений Чабатюк, Николай Чабатюк, Мария Мельникова, Олег Ковалев и др., участвовал в судебных заседаниях по иску прокуратуры о признании незаконными оценки, аукциона и договора о продаже никопольской теплосети. Все три года я представлял в распоряжение суда доказательства злоупотреблений со стороны чиновников.

Сегодня, 16 сентября 2020 года, в 16:55 Апелляционный хозяйственный суд вынес окончательный вердикт: все действия депутатов городского совета и чиновников по оценке и продаже 240 километров труб никопольской сети были признаны незаконными.

Все имущество должно быть возвращено в распоряжение никопольской громады. Спасибо работникам прокуратуры Татьяне Шашлыковой и Анжеле Барчук, которые приложили немало усилий для нашей победы.

В ближайшее время я подготовлю подробный материал о заранее спланированной махинации с продажей труб теплосети, в результате чего никопольчанам причинен многомиллионный ущерб.

Рукописи не горят и все ходы записаны… Господин Фисак, наберётесь ли Вы мужества объясниться перед жителями города? Сомневаюсь".

Що ж стало причиною трагедії – невідомо, про конкретних підозрюваних у поліції поки не йдеться. Висновки можна буде робити лише після розслідування та офіційних заяв. Наразі ані міська рада, ані мер на смерть колеги не відреагували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "В НІКОПОЛІ РОЗСТРІЛЯЛИ АВТО ЗАСТУПНИКА МЕРА: ВІН ЗАГИНУВ НА МІСЦІ!".

Нагадаємо, повідомлення про розстріл автівки мера Нікополя з'явилося вранці вранці 8 лютого.

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