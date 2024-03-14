В Німеччині вбили українку, її мати і новонароджена дитина загадково зникли

У Німеччині поліцейські розслідують жорстоку розправу над українкою. Після загибелі дівчини, зникла її мати та новонароджене немовля.

Усі подробиці трагедії розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Жорстоке вбивство українки у Німеччині

У Німеччині безслідно зникла родина українців. Кілька діб пошуків і на березі річки місцевий житель знаходить тіло невідомої жінки. Слідство встановило, що загибла - 27-річна українка, вона, її мати та новонароджена донечка безвісти зникли ще 4 березня. Про це повідомили журналісти німецького видання Білд. Експерти вже вже підтвердили, що дівчину вбили. Тепер живими намагаються знайти її маленьку донечку та матір. Журналістка ТСН Наталія Фібріґ із Німеччини розповіла деталі історії.

Подробиці про родину

Відомо, що родина поїхала за кордон через повномасштабну війну в Україні, у Німеччині жінки з дитиною жили у таборі для біженців в окрузі Рейн-Неккар. Зараз на пошуки матері та доньки убитої, а також зловмисника стали під сотню поліцейських. Правоохоронці вважають, що у день смерті всі вони були разом. Тепер у місті шукають свідків, вже 50 повідомлень місцеві надіслали у відділок, втім поліцейські просять і інших небайдужих, які могли щось бачити чи чути, повідомляти про це. Справу розслідує спеціально створена комісія. Околиці місця злочину на березі Рейну обшукали з собаками-нюхачами, щоб знайти "можливі засоби злочину". Нагадаємо, що у Німеччині вже не раз скоювали напади на українців, на жаль, з летальним кінцем.

Вбивство українців у Німеччині – не вперше

Як-от у лютому невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен, за 40 кілометрів від Дюсельдорфа. Як з’ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці - зчинилася бійка. Один із нападників дістав ніж й поранив 4-х хлопців, серед яких було двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Facebook заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони – українці.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду «ART Giants» (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації".

Ще одне вбивство українки

Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників, ними виявилися теж підлітки - один родом із Туреччини, а інший – з Сирії. А у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разОм із десятирічною донькою. Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року. Жінка планувала збудувати нове життя, але знайшла смерть. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконував, що вбивство було випадковим. Втім, у будинку була зброя, адже Франц є мисливцем і в нього на суді була інша версія вбивства: "Юля не могла повірити, що в мене є важка зброя, вона дуже хотіла побачити мої іграшки... Потім вона приставила пістолет до шиї і сказала: "Натискай на курок". І раптом пролунав постріл. Випадково..."

Чому підозрюваному не повірили?

Втім, ні суддя, ні поліція у цю версію не вірять. Поліціянти, які прибули на виклик, згадують, що під час затримання підозрюваний "виглядав абсолютно адекватним". Хоч Франц і був у стані алкогольного сп'яніння, проте говорив розбірливо. Ще один офіцер додав, що обвинувачений виглядав абсолютно холоднокровним. Він поводився спокійно і просив закурити.

Нагадаємо, тіло 27-річної дівчини з України знайшли біля міста Гоккенгайм на березі річки. Раніше біженку у Німеччині оголосили зниклою безвісти. Матір жінки та її новонароджену дитину розшукує поліція.

Читайте також: