В новорічну ніч малюки у столичних пологових народжувались під звуки вибухів, майбутніх мам ховали в укриттях

Марк - перша дитина, яка з’явилася на світ у одному із столичних пологовому будинку - 1 січня 2023 року. Мама Маргарита разом із чоловіком і чотирирічною донечкою ще встигла зустріти Новий рік вдома. Родина чула, як наше ППО відбивало атаки росіян, але звуки вибухів долинали здалеку, тож вирішили залишитися вдома. Вже надранок, після відбою тривоги, жінка відчула перейми і викликала швидку.

Маргарита зізнається, що не дуже хотіла, аби син народився в останній, або в перший день року. Та й дату пологів лікарі призначали аж на 7 січня. Утім, Марк вирішив по-іншому.

Що першим у світ прийшов саме хлопчик, задоволені лікарі. “Це є у нас гарна прикмета, якщо перший народжується саме хлопчик”, - кажуть в пологовому.

Ще одна крихітна народжена у перший день нового року - Єва. Її мама Юлія, на відміну від Маргарити, усю ніч проти першого січня провела у пологовому і з жахом згадує, як рашисти тероризували Київ. “В підвалі ніч провели”, - каже вона.

В підвалі на початку повномасштабного вторгнення із пацієнтами прожила кілька місяців. Тут облаштували імпровізовані палати. “Тут можуть і мами розташовуватися, і їхні дітки - так, і колисочки, і ліжка. Їх тоді було, на початку війни, більше. Зараз можемо за потреби організувати і більше цих місць”, - розповідає лікарка-анастезіологиня Ірина Галашевська.

Героїзмом українок, які наважуються народжувати під час війни, лікарі захоплюються. Підрахували: у перший рік повномасштабного вторгнення народжувалися переважно хлопчики. “Від початку війни, цікаве спостереження, у нас на 25% хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. Ніж у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до війни”, - додає Ірина Галашевська.

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