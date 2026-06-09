Наслідки атаки по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

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До 32 осіб суттєво зросла кількість цивільних громадян, які постраждали внаслідок чергового жорстокого російського нальоту на Запоріжжя. Серед поранених — п’ятеро маленьких дітей.

Напередодні ввечері, під час максимального скупчення людей у годину пік, окупанти прицільно атакували спальний район міста ударними безпілотниками типу «Шахед». Ворожий дрон влучив прямо у зупинковий комплекс, де в цей момент містяни чекали на транспорт, та потрощив забиту пасажирами маршрутку.

На місці кривавого терору працювала кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

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Цілеспрямований удар по людях: момент прильоту зафіксували камери

Російські війська здійснили атаку саме тоді, коли жителі Запоріжжя масово поверталися з роботи додому. Вибухова хвиля колосальної сили та тисячі гострих уламків в один момент вщент потрощили весь зупинковий комплекс. Жорстокий удар забрав життя двох місцевих мешканок, які отримали травми, несумісні з життям.

Момент підступного прильоту ворожого безпілотника зафіксувала міська камера відеоспостереження. На оприлюднених правоохоронцями кадрах чітко видно, що російський дрон-камікадзе летів не по військових об’єктах, а цілеспрямовано і планомірно пікірував безпосередньо на цивільну зупинку громадського транспорту.

Загиблими виявилися звичайні працівниці навколишніх закладів, яких добре знали місцеві мешканці. Сусіди та колеги загиблих досі не можуть оговтатися від пережитого жаху.

Наталія Пилипівна, жителька Запоріжжя: «Хороші дівчата, працювали — і Лєна, і Ліля. Дуже шкода їх, це не передати, ми досі всі в шоці. Досі всіх колотить ось так».

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Станом на зараз 12 поранених із важкими осколковими травмами та контузіями безперервно перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах міста. До місця трагедії, де ще залишилися сліди крові, запоріжці з самого ранку масово несуть живі квіти. Потужним вибухом навколо також сильно пошкодило торговельні павільюони, приватні автівки та маршрутне таксі.

Крім того, люди зазначають, що російська армія б’є по цій локації вже не вперше, влаштовуючи свідомий терор проти мирного населення.

Марія Микитівна, жителька пошкодженого району: «Другий випадок же тут, на цій зупинці. Ви знаєте? Це вже другий приліт. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю».

Ліквідація наслідків: руйнування у трьох районах міста

Внаслідок вчорашніх комбінованих ударів безпілотниками серйозних руйнувань та пошкоджень зазнали одразу три адміністративні райони Запоріжжя. Загалом у місті понівечено шість житлових багатоповерхівок та стільки ж приватних обійсть українців.

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На місцях прильотів з вечора і до самого ранку без перерви працювали екстрені та комунальні служби, які розчищали дороги від завалів, вивозили брухт і оперативно забивали розтрощені вікна квартир листами ОСББ.

Сергій Ільченко, голова Хортицької районної адміністрації: «До вечора максимально опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби працюють і продовжують ліквідацію наслідків, привідять територію в нормальний вид. Вже почали допомагати підприємцям в ліквідації, також за заявами дуже допомогли в листах ОСББ».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЛЮДИ ПРОСТО ЧЕКАЛИ НА АВТОБУС 💔 Жахливий УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ потрапив на КАМЕРИ

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