"В обороні не можна добитися перемог": Сирський в ексклюзивному інтерв'ю про Курську операцію і плани на майбутнє

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з нагоди річниці Курської операції дав ексклюзивне інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній. Головком пояснив, навіщо Силам оборони було наступати на Курщину, чому довелося відійти і які наслідки цієї операції.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв’ю Сирського.

Секретність забезпечила успіх

Сирський розповів, що Курська операція готувалася в режимі надзвичайної секретності. До планування була допущена «дуже обмежена кількість осіб». Навіть командири, каже Сирський, не знали — де і коли будуть відбуватися дії.

«За два тижні стало їм більш-менш відомо, з певним обмеженням», — каже головком.

А звичайні солдати, які мали йти на штурм, дізналися про завдання «за декілька днів». Головком стверджує, що зустрівся з кожною ротою, що мала брати участь у наступі на Курщину перед початком операції.

Також він додав, що ця операція планувалася протягом дуже короткого проміжку часу.

«У нас достатньо був обмежений термін для її підготовки і фактично проведення. Але ж сплановано, детально продумано, що ми в першу чергу розраховували на слабкість противника на цьому напрямку і на підготовку наших частин, які вдалося тоді вивезти на підготовку», — каже Сирський.

Де взяли ресурси на Курську операцію

Наталія Нагорна пригадала, що один із учасників Курської операції у серпні 2024 року згодом сказав їй таку фразу: «Ми коли йшли в цей наступ, то ніколи ще не були такими „багатими“ (йшлося про забезпечення озброєнням). Знайомий журналістці казав, що було дуже хороше забезпечення і боєприпасами, і новими авто.

«У нас не було якихось заходів підготовки, створення і накопичення цих запасів спеціально для цієї операції. Але завдяки поточному запасу, який не використовувався, був недоторканим, який передбачався для якоїсь швидкоплинної операції… Це не були якісь надмірні запаси. Це не були спеціально виділені боєприпаси. Це був недоторканий запас на випадок крайніх дій», — пояснив Сирський.

Доцільність Курської операції — чи не краще було кинути війська на Донеччину

Олександр Сирський категорично не погоджується зі звинуваченнями, які лунають у деяких західних ЗМІ, що замість Курщини, було б краще підсилити війська на Донеччині.

Сирський певен, що кожна бригада, яка б була відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, не змогла покращити суттєво ситуацію і «фактично стерлась б».

«Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто відпочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправив на Курський напрямок», — пояснив головком ЗСУ.

Водночас, він визнав, що наразі у Покровську ситуація «дійсно загрозлива». Там перебуває найпотужніше угруповання армії РФ.

Наслідки Курської операції

На думку Сирського, Курська операція була «неймовірною» та «блискучою». Головком вважає, що вона зокрема, стала потужним стимулом і лише за кілька днів змотивувала весь особовий склад Сил оборони.

«Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію», — каже головнокомандувач.

Крім того, Курська операція мала безпосередній вплив на ситуацію на Сході.

«Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки», — вважає головком ЗСУ.

Сирський відзначив, що завдяки цій операції на Сході вдалося провести заміну наших бойових бригад, десантно-штурмових військ, бригадами так званої 150-ї серії.

Курська операція була важливою ще й тому, що там вдалося взяти в полон велику кількість російських полонених і розблокувати процес обмінів.

«Станом на сьогодні на цьому напрямку цифра 1018 російських військовослужбовців, які потрапили в полон. Це не тільки строковики. Строковики були тільки у перші дні», — сказав головком ЗСУ.

Водночас, він запевнив, що ЗСУ мали набагато менші втрати, попри те, що наступали.

Чи планували взяти саме місто Курськ

На запитання журналістки, чи планували ЗСУ взяти саме місто Курськ, Сирський відповів доволі обтічно.

«Ми планували спочатку одні дії. Потім плани більш прив’язувалися до реалій. Спочатку це планувалося як глибокий рейд по тилах противника. Потім питання утримання території. Там був доволі складний комплекс заходів, щоб підготувати і ті частини, що наступали, і ті частини, що мали закріплюватися», — каже він.

Курська операція врятувала Харків і Суми

Головком ЗСУ стверджує, що завдяки Курській операції ЗСУ зірвали наступ РФ на Харків та Суми.

За його словами, росіяни планували створити 160 тисячне угруповання військ, яке повинно було наступати на Харків, через декілька діб — на Суми.

«Вони (російські військові — Ред.) дзвонили, використовували звичайні телефони; один одному, розповідали, що зараз їх виводять до районів; десь відпочинок протягом двох тижнів; а після цього вони відбувають до Білгороду і готуються до наступу на Харків. Тобто ми знали, що такі дії будуть», — розповів Сирський.

Головком зазначив, що в такій ситуації «потрібно було діяти неординарно і вчинити неочікуваний крок — завдати такий удар, який зірвав би всі плани ворога».

Фактор КНДР

Головком ЗСУ визнав, що поява такої кількості солдатів з Північної Кореї на Курському фронті, було несподіваним.

«Всі вони (солдати з КНДР — Ред.) були доволі молоді, як правило до 30 років. Пройшли непогане підготування. Всі були мотивовані, дисципліновані, дуже висока мотивація у них була. Взагалі, вони відрізнялися високим рівнем дисципліни. Ну, в деяких випадках так (вони небезпечніші за росіян — Ред.). Тобто, вони йшли і билися до останнього», — розповів Сирський.

Водночас, він запевнив, що наразі українське військове командування не має даних про те, що РФ перекидає солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті.

Російська «операція Труба» — хто винен

Сирський запевнив, що знав про те, що окупанти можуть використовувати цей трубопровід.

«Були поставлені задачі взяття під контроль і тримати під контролем найбільш такі ділянки, де вони можуть, скажімо, вийти назовні. Тобто задачі такі ставилися. Ну, просто, ймовірно, десь, не догледіли, а, можливо, і не врахували зухвалості цих дій», — пояснив він.

Нагадаємо, що росіяни залізли в невикористаний газопровід і таким чином хотіли подолати більшу відстань непоміченими, щоб заскочити українців зненацька. Більшу частну українці вбили, а у тих, хто вижив, почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Курська операція — яка ситуація на цьому напрямку зараз

Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони зберігають контроль за деякою частиною Курської області. За його даними, на території Російської Федерації Сили оборони контролюють близько 50 квадратних кілометрів.

«Територію ми тримаємо і тримаємо впевнено, тому що противник несе втрати», — каже він.

Що стосується наступу РФ у Сумській області — то головком ЗСУ запевнив, що ЗСУ крок за кроком звільняють територію Сумської області.

«Зараз на черзі ще один населений пункт. Ми таким чином фактично звільняємо поступово, крок за кроком, але ж звільняємо територію Сумської області», — зазначив Сирський.

Сирський досі не відкидає можливість наступальних операцій

Сирський досі впевнений, що війна закінчиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.

«В обороні не можна добитися перемог — тільки в наступі», — вважає він.

«Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо», — підсумував головком ЗСУ.