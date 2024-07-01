"В очах потемніло": тяжкопоранений поліцейський з Кривого Рогу розповів моторошні подробиці ракетного удару

Тяжкопоранений поліцейський з Дніпропетровщини відновлюється після атаки по Кривому Рогу, де він втратив ногу. 12 червня росіяни вдарили "Іскандером" по житловій забудові. Тоді девʼять містян загинули, майже сорок людей зазнали травм. Тяжкопоранений поліцейський певен: зможе стати на протез і повернутися до служби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

33-річний Ігор досі в реанімації, проте його стан нарешті стабілізується. Це був розпал робочого дня, коли росіяни пообіді вдарили "Іскандером" по житловій забудові Кривого Рогу. Девʼятеро людей загинули, десятки зазнали травм.

Поліцейський Ігор

Вибух був майже одразу після тривоги. Він саме проводив поквартирний обхід, згадує Ігор, майор поліції. Сховатися до укриття шансів не було.

"У мене все в очах потемніло. Я впав у таку заглибину в землі. Відчуваю запах і смак горілої землі. Просто розпеченої. Я затягнув отак футболку, щоб не дихати цим. Потім через деякий час все осіло. Дивлюся, люди лежать. Хотів було допомагати пораненим, та усвідомив - підвестися на ноги не в змозі", - каже поліцейський.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Його дружина Яна не відпускає руку чоловіка. Каже, після час вибуху одразу відчула - сталася біда.

"Я зателефонувала синові нашому, він був на плаванні на тренуванні. З ним усе гаразд. Зателефонувала мамі, теж у неї поряд робота, все гаразд. Телефоную йому: він не відповідає. Один раз, два, три - не відповідає. Серце відчуло це", - каже Яна.

Яна

Про тяжке поранення чоловіка їй врешті повідомили медики. З Кривого Рогу поліцейського доправили до Дніпра. Лікарі намагалися врятувати ногу, та стан лише погіршувався.

"Нирки вже виходили з ладу. Вони перестали фільтрувати. Тут прийшлося робити найскладніше - і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів - це ампутувати кінцівку заради спасіння подальшого життя. Вимушена міра, яка дозволила його сьогодні компенсувати", - каже медик.

Правоохоронець мужньо тримається і готується до чергової операції. Його дружина каже: Ігор завжди мав міцний дух. Ігор вірить, що зможе стати на протез і продовжити службу. Дружина каже: вони з восьмирічним сином його підтримуватимуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 1 липня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, 12 червня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, поранень зазнали 32 людини.

Читайте також: