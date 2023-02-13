В очікуванні "Рамштайну": яку зброю готові надати партнери Україні із списку потрібного

У вівторок у Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи “Рамштайн”. Представники понад 50-ти держав світу зберуться, щоб обговорити подальші поставки зброї Україні. Про те, що потрібне у першу чергу, міністри оборони Сполучених Штатів та України поговорили вихідними телефоном, йдеться в ТСН.

Ллойд Остін та Олексій Резніков провели телефонну розмову напередодні чергового “Рамштайн”. Пентагон зазвичай не повідомляє наперед про види озброєння, які обговорюються, але цього разу в Міністерстві оборони США наголосили, що йдеться про засоби протиповітряної оборони та артилерію.

Також йшлося про пришвидшення тих поставок, про які було домовлено у січні. Міністр оборони України також розповів колезі про хід боїв на фронті, зазначили в повідомленні Пентагону.

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Водночас видання “Політіко” додає, дискусія про бойові літаки розпочалася, і вона обіцяє бути складнішою, ніж із танками. Беззаперечними союзниками України, яка просуває це питання, є країни Балтії, а от навіть президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю ВВС засумнівався у швидкій передачі Києву літаків, що, за його словами, має бути колективним рішенням НАТО, а не окремих країн. “Існують дуже серйозні вимоги до технічного обслуговування F16, якщо вони будуть десь дислоковані. Ідеться не лише про самі літаки - також потрібен ремонт і технічна база, обслуговування”, - заявив він.

Західні ЗМІ повідомляють, під час європейського турне минулого тижня Володимир Зеленський із рук в руки передав колегам переліки озброєнь, які потрібні Україні. Щоби аплодисменти, що лунали у світових столицях, конвертувалися у дієву допомогу.

Американські бронемашини для України вже зовсім поряд. До Німеччини прибув корабель з партією БМП "Бредлі". На облавку судна 60 американський бойових машин піхоти, призначених для нашої армії. Зі Сполучених Штатів їх відправили два тижні тому. Поставка БМП "Бредлі" є частиною американського пакету допомоги, про який було оголошено у січні. Україна терміново має отримати військову техніку від західних союзників, в іншом разі росіянми можуть виграти війну. Про це в інтерв'ю виданню "Ле Фігаро" заявив президент Польща. Анджея Дуду спитали, чи можуть росіяни виграти війну, і ось, що він відповів. “Якщо ми не надішлемо військову техніку до України в найближчі тижні, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться”, - каже польський президент.

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