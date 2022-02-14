В очікуванні війни: яких зусиль докладає Захід, аби стримати російську агресію

У Брюсселі зібралися на засідання посли країн НАТО, а Сполучениі Штати нададуть Україні економічну підтримку.

У Брюсселі на засідання зібралися посли країн НАТО обговорити ситуацію навколо українського кордону.

Про це йдеться 14 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

"Ми зараз перебуваємо на краю прірви. Та в президента Путіна ще є час зробити крок назад, тож ми закликаємо всіх до діалогу. Дуже важливо, щоб у нас був діалог. Але чого ми зробити не можемо, то це поступитися суверенними правами українського народу щодо прагнення до членства в НАТО", — сказав британський прем'єр Борис Джонсон.

Тим часом через євроантлантичні прагнення України в Києві, та й не тільки, сьогодні здійнявся чималий скандал. А все через інтерв'ю українського посла у Британії, яке він дав ВВС напередодні. Вадима Пристайка запитали: чи могла би Україна, суто теоретично, відмовитися стати частиною НАТО, аби припинити війну. Могла би — відповів він — принаймні ці цитати з розлогого інтерв'ю сьогодні прикрасили й українські, і, звісно ж, російські медіа. За них одразу вхопилися в Кремлі і сказали, що це би стабілізувало ситуацію. Втім, засумнівалися, що Україна піде на такі компроміси.

Яких зусиль докладає Захід, аби стримати російську агресію

Засумнівалися недарма: Київ триматиме курс на НАТО, розвіяв сьогодні теорії Володимир Зеленський. Вадим Пристайко своєю чергою пояснив, що інтерв'ю неправильно інтерпретували. А фразу вирвали із загального контексту. Насправді він мав на увазі компроміси щодо Мінських домовленостей.

"Це ніколи не було на столі — ніякі компроміси. Мені дуже шкода, що ця дискусія відбувається, ніхто не слухає й не читає. У нас є компроміси, й вони лежать зовсім в іншій сфері — сфері Мінських домовленостей. Ми не розглядаємо, не пропонуємо ніяких альтернатив Путіну щодо нашого курсу в НАТО, в ЄС. Всі наші плани лишаються незмінними", — сказав Пристайко.

У Вашингтоні тим часом очікують відповідь на відповідь. Близько двох тижнів тому США та НАТО відправили до Москви свої письмові позиції стосовно вимог Росії про нерозширення НАТО, зокрема й на Україну.

Вони практично нічим не відрізняються від того, що було сказано публічно. НАТО — оборонний альянс, його двері залишаються відкритими для усіх, хто має бажання і відповідає стандартам, країни вільні обирати та змінювати союзи.

Напередодні держсекретар Ентоні Блінкен публічно нагадав: вони чекають відповіді від Росії і готові до подальших переговорів. Але лише про спільні гарантії безпеки, розміщення ракет, проведення військових навчань.

"На наш дзвінок міністр закордонних справ Лавров повідомив, що росіяни працюють над відповіддю на документ, який ми надіслали до Москви більше двох тижнів тому, пропонуючи конкретні напрямки для обговорення. Залишається дочекатися, чи дотримаються вони слова. Якщо вони це зроблять, ми готові до співпраці разом із нашими союзниками і партнерами. Я також наголошую: якщо Москва обере шлях агресії і далі вторгнеться в Україну, відповідь Сполучених Штатів і наших союзників буде швидкою, об‘єднаною і жорсткою", — сказав Блінкен.

Сьогодні Путін із Лавровим зустрілися, за нововю російською традицією, за кількаметровим столом, по різні його кінці. Державне російське телебачення розіслало такий їхній діалог. Путін запитав: чи є шанси домовитися із Заходом про гарантії безпеки Росії, це так росіяни називають ультиматум до НАТО. А Лавров йому відповів: відповіді США та НАТО їм, звичайно, не подобаються і не враховують їхніх вимог. Але, мовляв, шанси завжди є.

Чи можна вважати, що це сигнал того, що Росія відмовляється від військового сценарію, сказати важко. За тим же довгим столом наступним із Путіним сидів міністр оборони Шойгу і рапортував, що частина їхніх військових навчань завершилася, частина завершиться найближчим часом. Але, як кажуть у Вашингтоні, ми віримо лише власним очам — коли буде реальне відведення військової техніки. Все інше може бути лише словами.

До речі, завтра російська Держдума збирається розглядати питання про визнання окупованих територій Донецької та Луганської областей України "незалежними республіками". І питання, що стоїть за цією політичною провокацією.

Автори: Зоряна Степаненко і Ольга Кошеленко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців і закликав зберігати спокій на тлі чуток про ймовірне вторгнення Росії.

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