В Одесі 17-річна дівчина з автомата застрелила військового: всі деталі трагедії

Під час застілля дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат. Вона взяла зброю до рук – і сталися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового.

Страшна трагедія в Одесі – неповнолітня підозрюється у вбивстві хлопця-військового. 17-річна дівчина нібито застрелила військовослужбовця зі зброї його побратима. Про всі деталі трагічного інциденту йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.ua.

В Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої. Про інцидент повідомляють місцеві ЗМІ та правоохоронці.

Також читайте На Рівненщині чоловік застрелив 20-річну дівчину

Трагедія сталася, коли молоді люди випивали на орендованій квартирі в "Чудо-місті". 17-річна дівчина попросила свого 23-річного хлопця-військового подивитися автомат Калашнікова, після чого випадково його застрелила.

Також повідомляється, що зброя належить побратиму загиблого. Військовослужбовець кілька днів тому начебто повернувся з відрядження і не здав зброю до військової частини. Тому коли друзі сиділи в квартирі одного з них, дівчина взяла до рук автомат АК-74 і, ненавмисно вистріливши, смертельно поранила військового. Постріл стався внаслідок недбалого або необережного поводження зі зброєю. За фактом вбивства через необережність правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин трагедії.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша.

Спалили машину представника ТЦК

Ще один кричущий випадок стався в Одесі в ніч проти 23 червня. Невідомі спалили машину працівника військкомату. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку в житловому масиві на півночі міста. Про це пишуть місцеві ЗМІ. На кадрах, які опублікували в Мережі, видно, що на місці підпалу працювали пожежники для ліквідації загоряння.

Насправді ситуація кричуща. Таких інцидентів в Україні вже було доволі багато – час від часу спливають нові відео, які шокують суспільство. Та все ж залишається відкритим питання, чому саме Одеса – серед лідерів подібних скандалів?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Одесі 17-річна дівчина застрелила військового?! Моторошні подробиці трагедії

Раніше повідомлялося, що у Вінниці військовий, який повернувся з фронту, розстріляв 18-річну дружину та її подругу.

Читайте також провідні новини дня:

Розстріляв 18-річну дружину та її подругу! Моторошне вбивство у Вінниці!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.