В Одесі 1700 добровольців вчились розбирати завали і рятувати людей, які постраждали через ракетні удари

Масштабні навчання добровольців-рятувальників провели в Одесі. Вони вчилися розбирати завали, шукати поранених і рятувати їх.

Загалом до руху цивільного захисту в області долучилися вже тисяча сімсот людей. Й останні півтора місяця вони проходять постійні навчання. А деякі вже навіть виїжджали на допомогу до Миколаєва.

Про це 31 серпня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ці добровольці тренуються на території колишнього заводу. Умови максимально наближені до тих, які можуть бути після обстрілів – руїни будівель, захаращені кутки, уламки цегли та бетону. Новачки вчаться розбирати завали та рятувати поранених. Поруч працюють професіонали. Кажуть, коли відлік йде на секунди, кожні руки – безцінні.

"Ми бачим це по тому, що проходить в Миколаєві. Там постійно потрібні руки - просто руки, а якщо ці руки ще чомусь навчені, ви ж розумієте, що кожна хвилина цінна, бо це врятоване життя", - каже начальник добровільного формування цивільного захисту Одеської міської ради Олександр Полохач.

Зараз тут - рятувальники та офісні працівники, кінологи та спелеологи. Усі мають навчитися працювати, як єдиний організм.

"Головне знати, що робити, не розгубитися, і для цього й існують ці навчання. Якщо собаки знайшли потерпілого, ми аналізуємо, чи може він розмовляти, чи він при тямі, що в нього болить. Тоді накладаємо турнікети", - каже садівниця Софія Богомирська.

Тисяча сімсот добровольців на Одещині доєдналися до руху цивільного захисту. Хтось із них використовує знання ще мирних часів. Хтось сьогодні вперше піднявся вгору в кошику підйомника – аби здолати страх висоти.

Сьогодні кінологи з собаками знайшли трьох умовних потерпілих. Розібрали завали, пробили проходи для евакуації. Спелеологи та скелелази допомогли витягти людей з третього та четвертого поверхів. А добровольці, які пройшли курси тактичної медицини, надали першу допомогу.

Добровольці вчаться працювати якомога краще, але кожен із них мріє про перемогу і часи, коли набуті знання доведеться використовувати лише під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, окупанти масовано обстріляли Миколаїв 16 ракетами С-300.

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