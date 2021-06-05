В Одесі апарат МРТ "засмоктав" пацієнта: що насправді сталося і кому процедура протипоказана

Насправді постраждав хлопець, який супроводжував свого батька на дослідження.

В Одесі розгорівся скандал навколо томографа, через який травмувалося кілька людей. До ТСН звернувся чоловік, який розповів, що насправді його, а не іншу жінку, затягнуло до апарата МРТ. Він нарікає, що привіз батька на обстеження, але через недогляд працівників центру сам зазнав тяжких травм. Жодних розписок про відсутність претензій ані він, ані його рідні не писали.

Про скандальну історію із медичним апаратом йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

21-річний Сергій Ніколін каже, що того дня разом з родичкою привіз батька на діагностику. Оскільки в закладі були лише дві працівниці, його попросили підвезти пацієнта до томографа. Але вже за 20 хвилин виявилося, що апарат несправний.

"Дівчина, яка там працювала, сама не знала, де стати. Взяв візок, під'їхав, але дещо ближче, і вона одразу його підхопило, і я опинився позаду неї", - пригадує потерпілий Сергій.

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Візок зачепив і родичку з лаборанткою, але ті відбулися легкими травмами. Батько Сергія не постраждав, бо вже виїхав з апарату, а от хлопця з пастки рятувальники звільнили, лише зливши рідкий гелій, який і створює магнітне поле.

"Просто пощастило. Якби на 2-3 хвилини пізніше це зробили, можливо б був, я боюся про це говорити, летальний результат", - каже хлопець.

Фахівці, які багато років працюють з МРТ, кажуть, що працівники центру не дотрималися правил безпеки. До апарату зі звичайним візком навіть наближатися не можна.

"Каталки, які використовуються, вони алюмінієві. Якщо пацієнт не ходить і приїхав зі стаціонару, то ми спочатку перекладаємо його на іншу каталку. Він на ній уже заїздить на МРТ", - пояснює радіолог Олександр Ганіч.

Натомість, в діагностичному центрі впевнені, що в травмах винні насамперед Сергій та його родичка.

"Люди були проінструктовані повністю і підпис поставили, що їм роз'яснили всю техніку безпеки. Вона нам написала заяву, що попросила вибачення, претензій до нас не має", - каже юрист діагностичного центру Анатолій Богачев.

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Втім, адвокатка потерпілого Наталія Чербаджі-Чебак наголошує, що жодного інструктажу не було.

"Я не знаю, звідки в працівників медичного центру є інформація про те, що жінка написала заяву, що нібито немає до них жодних претензій", - каже вона.

Адвокатка Сергія вже готує позов до діагностичного центру, а сам чоловік звернувся з заявою до поліції. Каже, що його травми потребують тривалого лікування, адже у нього важкі травми. Нині Сергій на лікуванні і мріє про те, що після терапії зможе повернутися на корабель, де працює моряком. Проте, на найближчі місяці, кажуть медики, про море йому доведеться забути.

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Радіолог Олександр Ганіч наголошує, що магнітне поле апарату діє навіть, коли він нібито не функціонує. Тому не можна підходити до нього з годинниками, телефонами та навіть картками, адже вони вийдуть з ладу. Більше того, деяким пацієнтам таке дослідження взагалі небезпечне.

"Не можна виконувати МРТ пацієнтам, у яких є штучний водій ритму, тому що - це електронний прилад і він вийде з ладу, а пацієнт може померти. Якщо є якась пластина металева, яка є магнітною, не можна використовувати МРТ", - зазначає радіолог Олександр Ганіч.

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