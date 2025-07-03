В Одесі археологи знайшли унікальний артефакт XIV століття, який спростовує російську пропаганду: відео

Артефакти в Одесі / © ТСН

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У середмісті Одеси знайшли фрагмент чаші XIV століття. Досі історики вважали, що тут за часів античності були лише грецькі поселення, а тепер виявили і сліди часів Римської імперії. Це зайвий раз спростовує російський міф, що Одесу нібито заснувала цариця Катерина ІІ. Розкопки укотре довели: на території міста люди жили набагато-набагато раніше.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Приморському бульварі, просто біля ніг Дюка Рішельє тривають археологічні дослідження. Студенти Південноукраїнського педуніверситету імені Ушинського пробивають бетон та копають землю. Шукають аномалії, на які раніше вказав георадар.

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«Ґрунт, порода вона неоднорідна, тобто є щось що може нам дати якусь відповідь що тут було до цього періоду. Ну наприклад османський період існування Одеси чи ще пізній і ми зараз це вишукуємо», — каже студент 2 курсу Олександр Дабіжа.

Вивчивши різні джерела, історики не сумнівалися: знахідки під товстим шаром ґрунту мають давнє походження. І вони не помилилися.

«Було знайдено дуже багато цікавого. Були знайдені залишки і амфор античних і чашечка у нас дуже цікава, фрагмент знайдений. І взагалі дуже багато і обмазки дуже різної кераміки було знайдено», — каже випускниця університету Дарія Родіял.

Дата публікації 16:28, 03.07.25 Кількість переглядів 10 Істориків шокувала знахідка в центрі Одеси: цей артефакт змінює все

«Це залишки дійсно Хаджибейської фортеці які були перенесені на якусь відстань і скоріше за все покладені для подальшого транспортування, ви бачили, така пірамідка», — каже ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон.



Хаджибейська фортеця була зведена під час Османської імперії і більшість знахідок датуються саме цим часом. Тож неочікуваним артефактом став знайдений тут фрагмент чаші XIV сторіччя.

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«Це період італійської колонізації північного Причорноморʼя і ми знаємо за картами та морськими лоціями що тут на теренах сучасного Приморського бульвару в XIV сторіччі знаходилась факторія — невеличкий порт під назвою Джинестра», — каже ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон.



Тобто порт працював задовго до того, як на ці землі прийшла Російська імперія. А це означає, кажуть історики, що Одесі не дві сотні років, як вважалось донедавна, а принаймні утричі більше.

“Ми повинні прийняти новий статут міста Одеси, тому що чинний в ньому написано, що це російське місто засноване Російською імперією. Там буде преамбула, в якій буде написано, що до імперського періоду тут було місто Хаджибей, а ще до цього була італійська факторія Джинестра, були грецькі поселення”, - каже депутат Одеської міськради Петро Обухов.



Робота археологів, що триває на бульварі, допоможе надати якомога більше доказів того, що літопис міста біля моря набагато давніший. Внести історично обґрунтовані правки у статут Одеси планують вже у вересні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 16:00 3 ЛИПНЯ. УДАР ПО ТЦК в Полтаві! Вибухи в Одесі й ОТРУЙНА ШАУРМА