В Одесі чоловік "послав" ветерана, який втратив на війні ноги: ким виявився кривдник і чому конфлікт не завершений

Ветеран з Одеси, який на війні втратив обидві ноги, і якого в середу нецензурно облаяв просто на робочому місці один із відвідувачів ветеринарної клініки, дістав, як він сам каже, блискавичну підтримку суспільства. Його кривдник змушений був за свої слова вибачитись. У відповідь ветеран Олексій Притула запропонував тому задонатити на дві військові бригади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Чоловік послав ветерана, який втратив ноги на війні

Історія Олексія Притули з Одеси гуде вже три доби. До ветерана війни, який після поранення і реабілітації повернувся на свою цивільну роботу ветеринара-дерматолога, завітав тоді власник білого пуделя нібито з лишаєм у собаки. Прийом тривав лише хвилину. Рівно до того моменту, поки відвідувач не побачив протези ветлікаря. Тоді клієнт нецензурно висловився у бік ветерана.

Чоловік образив ветерана в Одесі

Олексій мовчати не став. І виклав епізод в соцмережі. Власник білого пуделя - 43-річний Вадим Шевеленко. Його особу довго встановлювати не довелося. Керівник однієї з компанії, що фіругує в кримінальній справі по розкраданню бюджетних коштів, а ще позаштатний радник віце-прем'єрки Ольги Стафанішиної. В її офісі, його поведінкою обурилися і заявили, що з ним вже не працюють.

Вадим Шевеленко

Згодом Шевеленка привезли активісти, щоб вибачився. У поліції на кривдника склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Чому такі випадки часто трапляються: пояснення експертів

Але це лише одна з багатьох історій, коли окремі цивільні кривдять ветеранів. Такі випадки, стаються в Україні регулярно. І це попри понад 10 років війни.

"Ми повинні зрозуміти реальність, що ми в цьому суспільстві живемо завдяки їм, і ми повинні зробити все, щоб дати можливість їм гідно жити в цивільному житті", - каже т. в. о міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Психологи причиною таких конфліктів окремих цивільних і ветеранів часто називають звичайний страх і сором тих, хто не був на фронті.

"Це люди, які бояться. Як працює психіка в цьому випадку: я настільки боюсь йти в армію, або померти, або наді мною насміхались, що я якісь не такий, моя психіка робить так – я буду знецінювати, насміхатися, злитися, відштовхувати цих людей", - каже Андрій Козінчук, військовий психолог.

А ті, хто працює з реабілітацією військових після війни та отримання фізичних та психологічних травм, такі історії протистояння окремих цивільних та ветеранів обурюють. Саме покарання вони вважають дієвим способом уникнути подібних випадків в майбутньому.

"Якщо люди будуть знати, що вони можуть понести відповідальність, воно може працювати. Це страх якоїсь розплати, і якщо вже пішла така жара і такі речі стаються, то і треба реагувати відповідно", - каже Ксенія Возніцина, директорка Центр психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України.

Конфлікт у ветерана із кривдником не закінчений

"Я сподіваюсь, що завдяки цьому розголосу, що інші подібні особини, а можливо і ця буде набагато більш обережніша в своїх висловах, в своїй поведінці", - каже Олексій Притула.

Олексій Притула на роботі

Вже сьогодні Олексій Притула зізнається, він знав, що розголос на його історію буде.

Олексій - доволі відомий ветеран війни. Він активний в соціальних мережах чи не від моменту свого поранення. Його часто знімають журналісти і фотокореспонденти. Зокрема, ТСН вже зустрічалась з ним навесні, коли він вийшов на свою цивільну роботу ветеринара.

Напередодні у Олексія з'явився ще один привід для радості - Міністерство ветеранів заявило, що він став один з учасників Ігор нескорених 2025 і у складі національної збірної, і поїде поїде в Канаду.

І попри велику підтримку, конфлікт з власником пуделя вичерпним він не вважає. Кривднику ветеран в якості вибачень запропонував задонатити на дві українські бригади. Нині тривають переговори. Але суму добровільного внеску на армію Олексій не називає.

Олексій Притула на роботі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна гуде про скандал в Одесі! Власник білого пуделя обматюкав ветерана-ветлікаря на протезах!

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